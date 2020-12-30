  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美國有護士接種後 仍確診新冠肺炎

環球社會熱點 11:20 2020/12/30

分享：

新冠肺炎疫情嚴峻，不少國家已開展新冠疫苗接種計劃。在美國，不少醫護人士已接種新冠疫苗。不過，美國有一名護士，在接種新冠疫苗後6日，竟確診新冠肺炎，令外界開始質疑新冠疫苗的功效。另外，在西班牙亦出現類似個案，同樣有護士接種新冠疫苗後確診新冠肺炎。

美國廣播公司（ABC）報道指，加州聖地牙哥 （San Diego）一名45歲的男護士馬修（Matthew W.），在12月18日接種輝瑞疫苗。

美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊 【下一頁】

馬修接種疫苗後指，他唯一感受到的副作用是手臂痠痛。不過，在6日後，馬修開始出現發冷、肌肉疼痛及疲倦等徵狀。他隨即到醫院作檢測，證實確診新冠肺炎。

在西班牙，加泰羅尼亞萊里達省養老院有一名護士，接種新冠疫苗的一日後確診新冠肺炎。

西班牙將登記拒接種疫苗者資料 轉交歐盟各國 【下一頁】

聖地亞哥家庭健康中心傳染病專家拉默斯博士（Dr. Christian Ramers）指，發生這種情況並不意外，因接種疫苗後，接種者不會立即獲得保護。

拉默斯指，從疫苗的臨床試驗中得知，大約需要10到14日的時間，疫苗才能發揮功效。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【變種病毒】美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊
今日
【變種病毒】美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊
【變種病毒】印度發現來自英國變種病毒 多達6人中招
2020/12/29
【變種病毒】印度發現來自英國變種病毒 多達6人中招
【美國疫情】單日近130萬人搭飛機出行 爆疫以來新高
2020/12/29
【美國疫情】單日近130萬人搭飛機出行 爆疫以來新高
【美國疫情】洛杉磯醫院爆棚 禮品店、教堂化身臨時病房
2020/12/29
【美國疫情】洛杉磯醫院爆棚 禮品店、教堂化身臨時病房
【變種病毒】菲律賓禁止20地旅客入境 包括香港
2020/12/29
【變種病毒】菲律賓禁止20地旅客入境 包括香港
疫情 傳染病 聖地牙哥 西班牙 疫苗 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【英國疫情】單日確診突破5萬宗 再創新高

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
英國約翰遜推全民減肥 4月起禁垃圾食物買一送一
英國約翰遜推全民減肥 4月起禁垃圾食物買一送一
【美國大選】特朗普籲支持者赴華盛頓 阻國會確認拜登勝選
【美國大選】特朗普籲支持者赴華盛頓 阻國會確認拜登勝選
【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂
【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂
新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間11:00）
「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒
「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒