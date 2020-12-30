【新冠肺炎】美國現首宗新冠變種病毒個案　患者未有外遊紀錄恐已現社區傳播

新冠肺炎持續，英國早前發現國內出現新型變種病毒擴散至歐美各國，美國科羅拉多出現首宗確診個案。

《CNN》報道，美國科羅拉多州長Jared Polis周二（30日）宣布，一名科羅拉多州20多歲男子確診新冠變種病毒，沒有外遊紀錄，為美國首宗確診個案，有衛生官員指出這種變種病毒相較其他病毒株更容易傳播。

美國候選總統拜登（Joe Biden）新冠疫情顧問小組成員加萬德（Atul Gawande）表示，由於該名確診患者未有外遊紀錄，也意味有機會已出現社區傳播，有機會加種當地醫療負荷問題。「我們知道這是一種更具傳染性的變種病毒，而且考慮到我們的醫院，尤其是重症監護病房負荷過重，如果該變種病毒才剛開始傳播，這將是一個嚴重的問題。」各地的衛生部門指出，該變體似乎比一般新冠肺炎病毒株更具致命性。

Atul Gawande續指，保持社交距離、戴上口罩以及勤洗手，都是可以防止病毒持續擴散的方法。「如果這種更強傳染性的變種病毒還沒有廣泛傳播之前，這也代表遵循我們已知的方法將變得更加重要。」

美國現時逾1900萬宗新冠肺炎確診個案（19,557,275宗），單日新增22萬人確診。

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責任編輯：黎淑雯