【新股IPO】Legion 2129周三截止招股錄逾29.7億元孖展　超額認購182倍（不斷更新）

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新加坡物流服務供應商Legion Consortium （新上市編號：02129） 從周三（30日）起至2021年1月6日公開招股，綜合多間券商數據，截至今日下午14時18分，借出孖展28.7億元，超額認購182.1倍。當中，輝立借出17億元，耀才借出8.3億元、信誠借出2.5億元。
Legion Consortium計劃發行3.125億股，招股價介乎0.4元至0.52元，集資最多1.625億元，Legion Consortium一手5,000股，入場費2626元，於1月13日掛牌，獨家保薦人為豐盛。
迎百億新機遇 物流業務覆蓋廣泛 Legion Consortium 增長空間看俏
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編輯﹕賴奕羚