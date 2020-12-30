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【英國疫情】單日確診突破5萬宗 再創新高

環球社會熱點 11:25 2020/12/30

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英國出現高傳染性的變種新冠病毒，導致英格蘭地區的新冠肺炎疫情持續蔓延。英國周二新冠肺炎單日確診個案首次突破5萬宗，錄得53,135宗新冠肺炎個案，更較周一所錄的41,385宗，高逾1萬宗，再創英國單日確診紀錄新高。此外，英國單日錄得414宗新冠肺炎死亡個案，累積71,567人死亡，屬死亡率較高的國家之一。

美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊 【下一頁】

英格蘭公共衛生署（Public Health England，簡稱PHE）表示，聖誕節長假期使確診數字出現濟後，導致周二所錄得個案亦包括長假期的一些病例在內，但相信當地的新冠肺炎確診個案將會明顯增加。

根據最新的數據顯示，本周一有20,426名新冠肺炎病人留醫，已超越當地第1波疫情高峰期的18,974名留院人數。

英國每周200萬人打疫苗 才可阻止第3波疫情 【下一頁】

PHE首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）指，對於英國持續激增的確診病例感到「十分憂慮」（extreme concern），擔心會為現時瀕臨爆滿的醫院造成更大負荷。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周二晚上召開會議討論，呼籲實施第3次全國封城，並在本周三就地區分級防疫措施進行檢討。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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