【大行點睇】中信證券重申「買入」評級 睇好小米走高端路綫？

小米集團 （01810） 早前公布將於本周發布3個版本小米11智能手機，售價在3,999元（人民幣，下同）、4299元及4699元。中信證券認為，小米11在全球首發高通的驍龍888，在性能、快亮、系統等都有全方位提高，綜合競爭力強，市場給予信心及公司備貨充足，有望小米在走向高端的路途上取得突破。

中信證券預計小米11可提高小米品牌形象及定價能力，同時在互聯網服務上能面向更高端的客戶，提高公司盈利能力。公司去年硬件淨利率低於1%，純利提升空間大，加上現時互聯網戶用遊戲及廣告ARPU大約120至130元，若高端用戶持續增加，ARPU的盈利提升空間同樣龐大。

綜合以上，中信證券重申小米「買入」評級。今日小米開市微跌至32.75港元，其後反彈試33港元以上的水平。

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