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【異動股】ATM、泡泡瑪特由監管風暴反彈　阿里巴巴市值重上5萬億、美團收復所有失地

股市 10:42 2020/12/30

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阿里巴巴股價連續兩日反彈，收復反壟斷調查消息公布後的大部分失地。

阿里巴巴 （09988） 遭內地立案調查「二選一」等壟斷行為，觸發外界對科網巨頭捲入反壟斷調查風險。阿里巴巴曾兩日間股價累跌15%，但隨中國官方初步滿意其回應、股價技術上處於超賣水平後，阿里巴巴過去兩日股價反彈，周三股價再升逾半成，至上午10時28分，阿里巴巴升5.5%，暫報234.2元，成交30.2億元，市值重上5萬億港元水平。

阿里巴巴於內地公布反壟斷調查前股價報248.4元，最新股價反映累計跌幅收窄至僅6%。

螞蟻集團重組據報或讓國企增持 官媒再發文批「屏蔽金融部門」，可見【下一頁】

其他科網巨企方面，騰訊 （00700） 最新升4.3%或23元，報553.5元，較反壟斷調查消息前的571元，最新累跌僅2.7%。

美團 （03690） 雖在北京知識產權法院惹上反壟斷訴訟，但僅屬受理民事案件，而非由官方出手，最新股價反彈5%，報287.4元，已收復阿里巴巴受查事件後的所有失地。

美團因取消支付寶渠道遭反壟斷訴訟，可見【下一頁】

另一方面，早前被官媒盯上批評「盲盒」消費，半新股泡泡碼特 （09992） 周三也見明顯反彈，最新升5%，暫報82.35元，成交1.16億元。

相關文章：

泡泡瑪特曾挫近一成　新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範

【阿里巴巴】淘寶天貓總裁蔣凡遭舉報　杭州高層次人才認定工作被暫停

【阿里巴巴股價】人行：螞蟻集團正制定設立金融控股公司方案（第二版）

 

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編輯：麥德銘

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 泡泡瑪特（09992） 異動股

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