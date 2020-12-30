【異動股】ATM、泡泡瑪特由監管風暴反彈　阿里巴巴市值重上5萬億、美團收復所有失地

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阿里巴巴 （09988） 遭內地立案調查「二選一」等壟斷行為，觸發外界對科網巨頭捲入反壟斷調查風險。阿里巴巴曾兩日間股價累跌15%，但隨中國官方初步滿意其回應、股價技術上處於超賣水平後，阿里巴巴過去兩日股價反彈，周三股價再升逾半成，至上午10時28分，阿里巴巴升5.5%，暫報234.2元，成交30.2億元，市值重上5萬億港元水平。
阿里巴巴於內地公布反壟斷調查前股價報248.4元，最新股價反映累計跌幅收窄至僅6%。
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其他科網巨企方面，騰訊 （00700） 最新升4.3%或23元，報553.5元，較反壟斷調查消息前的571元，最新累跌僅2.7%。
美團 （03690） 雖在北京知識產權法院惹上反壟斷訴訟，但僅屬受理民事案件，而非由官方出手，最新股價反彈5%，報287.4元，已收復阿里巴巴受查事件後的所有失地。
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另一方面，早前被官媒盯上批評「盲盒」消費，半新股泡泡碼特 （09992） 周三也見明顯反彈，最新升5%，暫報82.35元，成交1.16億元。
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編輯：麥德銘