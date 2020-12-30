【異動股】ATM、泡泡瑪特從監管風暴反彈　阿里巴巴升6%、美團收復所有失地

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【美股期貨】道指期貨升近60點 納指期貨升近0.3%（不斷更新）
阿里巴巴 （09988） 遭內地立案調查「二選一」等壟斷行為，觸發外界憂慮科網巨頭捲入反壟斷調查風險。阿里巴巴曾兩日間股價累跌15%，但隨中國官方初步滿意其回應、股價技術上處於超賣水平後，阿里巴巴過去兩日股價反彈，周三股價再升逾半成，阿里巴巴早市升6%，報234.8元，成交54億元，市值重上5萬億港元水平。
阿里巴巴於內地公布反壟斷調查前股價報248.4元，最新股價反映累計跌幅收窄至僅5.5%。
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其他科網巨企方面，騰訊 （00700） 中午升4.7%或25元，報555.5元，較反壟斷調查消息前的571元，最新累跌僅2.7%。
美團 （03690） 雖在北京知識產權法院惹上反壟斷訴訟，但僅屬受理民事案件，而非由官方出手，早市一度收復阿里巴巴受查事件後的所有失地，中午股價反彈4.4%，報285.6元，成交44億元。
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另一方面，早前被官媒盯上批評「盲盒」消費，半新股泡泡碼特 （09992） 周三也見明顯反彈，最新升5%，暫報82.05元，成交1.7億元。
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編輯：麥德銘