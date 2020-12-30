【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）

▲ 港府今（30日）正式推出數碼服務平台「智方便」（iAM Smart），已於App Store及Google Play供市民免費下載。

港府今（30日）正式推出數碼服務平台「智方便」（iAM Smart），雖然官方宣布由今早9時起開放，但凌晨已被發現上架於App Store及Google Play，供市民免費下載。本報記者已率先下載，發現只要按照程序登記，3分鐘即可完成。

【智方便】市民可下載智方便 3分鐘搞定需做臉容辨識

所有年滿11歲以上的本港居民都可登記，在開始登記使用前，只需要手持一部具有生物認證功能，如指紋或人臉識別的手機，並準備身份證和電郵地址，在程式內掃描身份證及進行臉容辨識測試，就能成功登記。

系統可選擇在掃描身份證和進行臉容辨識時，提供聲音導航功能，逐步指引用戶完成首2項登記程序。

第一步：掃描身份證

用戶需按照系統指引，從身份證正面的3個角度拍攝；只要對準照相框，系統會顯示放置身份證的距離是否正確，或標示「近一些」、「遠一些」的指引。由於需要準確辨識身份證上的資料，此步驟所需時間相對會較長。

第二步：臉容辨識

用戶只需按照系統指引，確保頭部面向照相框，並配合指示完成動作即可。

第三步：生物驗證

利用手機的生物認證功能，以指紋或人臉識別驗證，就可繼續登入使用服務。

第四步：設定智方便密碼

簡單設置6位數字密碼，日後如果生物驗證失敗，就可改用密碼登入。

第五步：填寫電郵地址

填寫正確的電郵地址，方便接收系統訊息以及作為首次登記驗證。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務 包括兩電一煤、申領駕駛執照

完成登記後，市民就可以利用數碼身份登入26項政府部門、煤氣、電力公司等公用事業服務，部分服務支援「填表通」，能自動填寫自訂的個人資料到表格，也能設個人化提示功能；而郵局櫃位升級為「智方便+」後，就可使用數碼簽署功能處理法定文件。

詳細服務資料，請按此

責任編輯：施雯雯