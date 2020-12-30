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【變種病毒】美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊

環球社會熱點 10:43 2020/12/30

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英國出現新冠肺炎變種病毒後，全球多個國家及地區也發現相關變種病毒確診個案。美國亦錄得首宗與英國出現變種病毒有關的個案。變種病毒患者為美國科羅拉多州一名20多歲的男子，他近期沒有外遊，故此不知道他在何處感染。此變種病毒患者目前正在隔離。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）周二指，發現美國首宗變種病毒的個案，確診男子20多歲，居於丹佛市東南部。

美國單日近130萬人搭飛機出行 爆疫以來新高 【下一頁】

由於確診患者近期沒有外遊，美國候選總統拜登（Joe Biden）新冠疫情顧問小組成員加萬德（Atul Gawande）指，此意味著患者是在社區感染變種病毒。

加萬德又指，已知這種變種病毒更具傳染性，在醫院床位不足的情況下，如果這種變種病毒僅剛剛開始傳播，這將是一個嚴重的問題。

《紐時》指部分患者染疫後 出現精神病徵  【下一頁】

加萬德表示，應對此種變種病毒的做法，包括保持社交距離、佩戴口罩及勤洗手。

加萬德又指，如果這種變種病毒尚未開始傳播，並正準備開始傳播，這意味著遵從以上的防疫措施是十分重要。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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