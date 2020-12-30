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【A股布局】鼓勵做空賺錢？　官媒批評A股抱團扎堆現象

股樓投資 10:10 2020/12/30

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今年A股表現不錯，尤其具增長、龍頭概念的白馬股，股價更是升穿天花板，好像貴州茅台（滬：600519）由年初的1,100元（人民幣，下同）正向2,000元進發。

【反壟斷競爭】外賣App無得用支付寶？ 美團涉反壟斷競爭被調查，請看【見下頁

然而，官方似乎不樂見這種股價長升長有的現象。《證券時報》有文章批評今年白酒、科技、醫藥、消費、新能源車及光伏等板塊漲幅驚人，很大程度涉及公募基金在內的機構投資者抱團扎堆的現象。

該文章指，大多數個股的上漲原因中，業績增長只是次要因素，很多漲幅主要靠估值推動，由資金抱團把估值拔高。

【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬，請看【見下頁

所謂的抱團扎堆，即是投資者集中投向少量的資產人，資產價格愈買愈升，賺錢效應令資金愈買愈集中，形成惡性循環。

文章提及，這種機制會蘊含着風險，因當購買力耗竭後，很可能向相反方向運行，換言之，向上的時間愈久、力量愈大，破壞力也會愈大。

箇中原因是，目前A股市場做好與做空的便利度不對稱，因此，文章建議應該考慮讓基金也可通過做空賺錢，使得市場估值更為合理。

文章稱，如果市場上很多人認為投資不需要看估值只需無腦跟風買入，或者發明一些時髦詞滙來擺脫估值束縛，風險就會上升。真正的估值，從來不是「人云亦云」出來的。

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記者：林衛

貴州茅台（滬：600519） 公募基金 A股

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