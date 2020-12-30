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寒冷天氣警告現正生效　晚上最低或跌至10度（一文看清各區天氣）

理財智慧 10:47 2020/12/30

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天文台表示，今日（30日）上午10時錄得本港氣溫14度，相對濕度百分之52。今日天晴乾燥，晚上天氣顯著轉冷，晚間最低跌至10度，日間最高氣溫為22度。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。天文台預料本港吹偏北強風，建議市民提防海面大浪可能帶來的危險。

【寒潮襲港】強烈寒潮下周抵港　天文台預測除夕元旦低至8度　一文睇清未來9天天氣預報：【下一頁

現時強烈季候風信號現正生效；火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高；寒冷天氣警告現正生效，天氣寒冷可能影響健康，天文台呼籲市民應小心保暖。

本港現時其他地區的氣溫：

地區 氣溫
京士柏 14度
黃竹坑 15度
打鼓嶺 13度
流浮山 13度
大埔 13度
沙田 14度
屯門 13度
將軍澳 15度
西貢 13度
長洲 15度
赤鱲角 14度
青衣 14度
石崗 14度
荃灣可觀 12度
荃灣城門谷 14度
香港公園 14度
筲箕灣 17度
九龍城 14度
跑馬地 15度
黃大仙 15度
赤柱 15度
觀塘 14度
深水埗 15度
啟德跑道公園 15度
元朗公園 15度
大美督 15度

 

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責任編輯：黎淑雯

 

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