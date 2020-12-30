寒冷天氣警告現正生效　晚上最低或跌至10度（一文看清各區天氣）

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天文台表示，今日（30日）上午10時錄得本港氣溫14度，相對濕度百分之52。今日天晴乾燥，晚上天氣顯著轉冷，晚間最低跌至10度，日間最高氣溫為22度。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。天文台預料本港吹偏北強風，建議市民提防海面大浪可能帶來的危險。
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現時強烈季候風信號現正生效；火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高；寒冷天氣警告現正生效，天氣寒冷可能影響健康，天文台呼籲市民應小心保暖。
本港現時其他地區的氣溫：
|地區
|氣溫
|京士柏
|14度
|黃竹坑
|15度
|打鼓嶺
|13度
|流浮山
|13度
|大埔
|13度
|沙田
|14度
|屯門
|13度
|將軍澳
|15度
|西貢
|13度
|長洲
|15度
|赤鱲角
|14度
|青衣
|14度
|石崗
|14度
|荃灣可觀
|12度
|荃灣城門谷
|14度
|香港公園
|14度
|筲箕灣
|17度
|九龍城
|14度
|跑馬地
|15度
|黃大仙
|15度
|赤柱
|15度
|觀塘
|14度
|深水埗
|15度
|啟德跑道公園
|15度
|元朗公園
|15度
|大美督
|15度
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責任編輯：黎淑雯