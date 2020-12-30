寒冷天氣警告現正生效　晚上最低或跌至10度（一文看清各區天氣）

天文台表示，今日（30日）上午10時錄得本港氣溫14度，相對濕度百分之52。今日天晴乾燥，晚上天氣顯著轉冷，晚間最低跌至10度，日間最高氣溫為22度。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是2，強度屬於低。天文台預料本港吹偏北強風，建議市民提防海面大浪可能帶來的危險。

【寒潮襲港】強烈寒潮下周抵港 天文台預測除夕元旦低至8度 一文睇清未來9天天氣預報：【下一頁】



現時強烈季候風信號現正生效；火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高；寒冷天氣警告現正生效，天氣寒冷可能影響健康，天文台呼籲市民應小心保暖。

本港現時其他地區的氣溫：

地區 氣溫 京士柏 14度 黃竹坑 15度 打鼓嶺 13度 流浮山 13度 大埔 13度 沙田 14度 屯門 13度 將軍澳 15度 西貢 13度 長洲 15度 赤鱲角 14度 青衣 14度 石崗 14度 荃灣可觀 12度 荃灣城門谷 14度 香港公園 14度 筲箕灣 17度 九龍城 14度 跑馬地 15度 黃大仙 15度 赤柱 15度 觀塘 14度 深水埗 15度 啟德跑道公園 15度 元朗公園 15度 大美督 15度

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責任編輯：黎淑雯