【反壟斷競爭】外賣App無得用支付寶？ 美團涉反壟斷競爭被調查

內地針對科網企業的反壟斷行動尚未結束，內地傳媒報導，美團 （03690） 遭到反壟斷訴訟，北京法院已立案。根據北京法院的通知書，有關訴訟涉及美團及美團點評App，兩者利用其市場地位支配市場，包括取消支付寶的付款方式，令消費者不能選擇另一科網巨企阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶進行支付。

現時，美團外賣App仍然可以使用支付寶支付，但選項被隱藏，需要與美團客戶服務聯絡才能選擇支付寶，而美團外賣App沒有被隱藏支付的選項除了美團自家的美團支付外，騰訊 （00700） 旗下的微信支付及Apple Pay均可使用。

美團今日開市升不到1%至275.2元，其後升幅擴大，上午一度升逾3%。

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