  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反壟斷競爭】外賣App無得用支付寶？ 美團涉反壟斷競爭被調查

股樓投資 10:02 2020/12/30

分享：

內地針對科網企業的反壟斷行動尚未結束，內地傳媒報導，美團 （03690） 遭到反壟斷訴訟，北京法院已立案。根據北京法院的通知書，有關訴訟涉及美團及美團點評App，兩者利用其市場地位支配市場，包括取消支付寶的付款方式，令消費者不能選擇另一科網巨企阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶進行支付。

現時，美團外賣App仍然可以使用支付寶支付，但選項被隱藏，需要與美團客戶服務聯絡才能選擇支付寶，而美團外賣App沒有被隱藏支付的選項除了美團自家的美團支付外，騰訊 （00700） 旗下的微信支付及Apple Pay均可使用。

美團今日開市升不到1%至275.2元，其後升幅擴大，上午一度升逾3%。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評 阿里巴巴 騰訊 Apple Pay 支付寶 美團外賣 微信支付

上一篇文章

【A股布局】鼓勵做空賺錢？　官媒批評A股抱團扎堆現象

下一篇文章

【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【網民熱話】瘋傳Boxing Day 被「撞凹」法拉利 車主鍾培生現身 ：「維修費要70萬」
【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣
【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」
【樓市熱話】網民不明白購40+樓齡物業心態 網友：「太古城多年交投活躍 是你不懂樓市」