【阿里巴巴股價】螞蟻集團重組據報或讓國企增持　官媒再發文批「屏蔽金融部門」

▲ 螞蟻集團面臨重組壓力，外電指或為國企增持股權鋪路

阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團捲入監管風波，人民銀行最新指螞蟻集團應當依法設立金融控股公司。《華爾街日報》引述官員和政府顧問報道，北京政府正尋求削弱阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲的科技和金融王國，以及可能在其業務上取得更多股權。

內地官媒最新就再發文評論螞蟻集團被二次約談，批評大型金融科技平台以龐大用戶群，「徹底屏蔽金融管理部門和清算部門​​，海量資金融通幾乎完全游離於監管之外，帶有極大的系統性風險隱患。」

阿里巴巴股價周三再反彈，至上午10時17分，暫升5.4%至234元，成交逾27億元，市值重上5萬億元。

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人行：螞蟻集團正制定設立金融控股公司方案，可見【下一頁】

人民銀行周二晚表示，螞蟻集團實際控制證券公司、保險公司等多類金融機構，應依法設立金融控股公司，目前螞蟻集團正在制定設立金融控股公司的方案。

螞蟻據報正計劃將所有需要金融牌照的業務放入控股公司，等待監管層批准，涉及的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行，螞蟻集團為網商銀行的最大股東。

華爾街日報指，隨螞蟻集團可能面臨類似銀行的監管。由於金融控股公司有更嚴格的資本要求，意味螞蟻可能需要補充資本，為國企和國有銀行增加股權，提供更多資本鋪路。目前國家控制的社保基金、國家開發銀行和中金公司已是螞蟻的股東。

報道又引述國務院反壟斷委員會的一名顧問指，「毫無疑問，目的是控制馬雲」，並形容這就像是在馬上繫上轡。

不過，計劃仍在討論中並可能有變，螞蟻集團對消息不予置評。

螞蟻集團：周末完成金融管理部門約談 設下「兩不加兩不降」原則，可見【下一頁】

內地官媒周三（30日）再次發文評論螞蟻集團被金融部門二次約談，再次指出有關方針是配合「中央政治局會議、中央經濟工作會議強化反壟斷和防止資本無序擴張要求」。

螞蟻集團以科技和數據為本，未如金融機構大額撥備，來應付用戶風險，文章稱：

大型金融科技平台，往往擁有數億人次的個人數據和支付數據，在個人數據、支付、網絡貸款方面佔據一定壟斷地位。對這一趨勢如無規範引導，在數據應用領域，可能出現侵犯金融消費者隱私、損害投資者合法權益的問題。

在網絡貸款領域，可能利用客戶群體和技術優勢，繞過地域和牌照限制違規放貸，損害個體商戶、小微企業和廣大消費者利益。

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編輯：吳敏芳