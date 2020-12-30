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【阿里巴巴股價】螞蟻集團設立金融控股公司　外電：或為國企增持股權鋪路

股市 09:17 2020/12/30

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《華爾街日報》引述官員和政府顧問報道，北京政府正尋求削弱阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲的科技和金融王國，以及可能在其業務上取得更多股權。

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螞蟻集團據報擬將金融業務劃入一家控股公司，可能面臨類似銀行的監管。由於金融控股公司有更嚴格的資本要求，意味螞蟻可能需要補充資本，為國企和國有銀行增加股權，提供更多資本鋪路。目前國家控制的社保基金、國家開發銀行和中金公司已是螞蟻的股東。 

報道又引述國務院反壟斷委員會的一名顧問指，「毫無疑問，目的是控制馬雲」，並形容這就像是在馬上繫上轡。

人民銀行周二晚回應路透社表示，螞蟻集團已實際控制了證券公司、保險公司等多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司，目前螞蟻集團正在制定設立金融控股公司的方案。螞蟻據報正計劃將所有需要金融牌照的業務放入控股公司，等待監管層批准，涉及的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行，螞蟻集團為網商銀行的最大股東。

不過，計劃仍在討論中並可能有變，螞蟻集團對消息不予置評。

相關文章：【阿里巴巴股價】人行：螞蟻集團正制定設立金融控股公司方案（第二版）

【阿里巴巴股價】比騰訊2018年更糟糕？螞蟻集團可能面對的三大情景

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 金融機構 馬雲 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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