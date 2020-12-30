【港股市況】恒生指數高開126點　ATM上揚阿里巴巴續彈逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股破頂後回落，道指跌68點，港股期結日大市高開，恒生指數高開126點，開報26695點。ATM上揚，阿里巴巴 （09988） 續反彈逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升近0.7%。

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即市走勢︰

【09：55】恒騰 （00136） 跌逾4%，恒騰建議每10股合併為1股，每手買賣單位維持4000股不變。

【09：53】金融股逆市偏軟，重磅藍籌滙豐 （00005） 股價跌0.5%；渣打 （02888） 跌0.8%；友邦 （01299） 跌0.2%。

【09：51】贛鋒鋰業 （01772） 反彈逾7%，高見94.5元。

【09：48】思捷 （00330） 升兩成，高見1.32元。

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【09：45】港股早段升幅擴大至200點，恒生指數報26775點，升207點。

【09：45】京東 （09618） 升逾3%。日前報道指京東旗下京東零售的組織架構調整仍繼續，重點在於集中整合平台開放計劃（POP， Platform Open Plan）業務。

【09：43】舜宇 （02382） 升逾4%，破頂高見171.6元；瑞聲 （02018） 升0.1%，高見43.65元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 早段續反彈半成，高見233.4元。

【09：34】美團 （03690） 遭遇反壟斷訴訟，惟股價反升3%，高見282元。

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【09：29】五菱汽車 （00305） 低開8.3%，開報2.33元。

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【09：28】福萊特玻璃 （06865） 發盈喜，股價升近2.6%。福萊特玻璃預計年度實現淨利潤15億元至16.6億元人民幣，按年增加109.2%至131.5%。

【盈喜】福萊特玻璃發盈喜 料全年多賺超過1倍 股價1個月升近5成

【09：26】今日共有兩隻新股掛牌，清科創業 （01945） 開報15.82元，較招股價11元高開43.8%；溫嶺工量刃具 （01379） 開報6.14元，較招股價6.25元低近1.8%。

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【09：24】壹傳媒 （00282） 股價今早高開近13.5%，開報0.295元，成交164萬元。

黎智英辭任壹傳媒主席 壹傳媒股價高開近13.5%

【09：21】恒生指數高開126點，開報26695點。ATM上揚，阿里巴巴 （09988） 續反彈逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升近0.7%。

【09：13】即月期指開報26623點，升28點或0.1%。

【09：05】人行開展400億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：49】恒指黑期升25點，報26608點；道指期貨升7點，報30245點。

【08：25】新加坡物流服務供應商Legion Consortium （02129） 今日起招股，招股價介乎0.4元至0.52元，一手5,000股，入場費2626元。

【新股IPO】Legion Consortium 2129今日起招股 一手入場費2626元

【08：05】起重機服務提供商達豐設備 （02153） 今日起招股，招股價介乎1.5元至1.96元，一手2,000股，入場費3959元。

【新股IPO】達豐設備2153今日起招股 一手入場費3959元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，跌0.21元或0.5%；騰訊 （0070） ADR折合報541.69元，升11.19元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報228.99元，升6.99元或近3.2%。

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【07：30】美股破頂後回落，美參議院阻撓加碼派錢，道指早段最多升184點，中段回落，收報30335點，跌68點；標指收報3727點，跌8點；納指收報12850點，跌49點。

港股ADR收報26693點，升124點或近0.5%。恒指夜期收報26623點，升28點，高水55點。

道指跌68點港股ADR升124點 美滙指數跌0.4%

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責任編輯︰梁浩碩