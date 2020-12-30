【港股市況】恒生指數期結升578點收企二萬七　ATM領升阿里巴巴再彈6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日大市高開，恒生指數高開126點，恒指開報26695點，內地股市造好，ATM領升，帶動港股全日愈升愈有，尾市升逾500點，重上27000點水平，恒生指數收報27147點，升578點，阿里巴巴 （09988） 升逾6%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升半成。港交所 （00388） 、友邦 （01299） 升逾2%齊破頂；中芯國際 （00981） 抽升近12%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

焦點新聞︰

【阿里巴巴股價】螞蟻集團設立金融控股公司 外電：或為國企增持股權鋪路

【新股IPO】網上車市1490明起招股 一手入場費5172元

即市走勢︰

【16：33】恒指黑期最新升至27300點水平，升162點。

【16：30】1月期指收報27286點，升661點或近2.5%，高水139點，12月期指報26943點。

【16：13】港股收市後，恒指黑期接力再上，恒指黑期報27240點，升69點。

【16：10】恒生指數收報27147點，升578點，收企27000點水平。ATM領升，阿里巴巴 （09988） 升逾6%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升半成。港交所 （00388） 、友邦 （01299） 升逾2%齊破頂；中芯國際 （00981） 抽升近12%。大市成交1533億元。

【16：00】恒指U盤前升573點，報27141點。

【15：59】友邦 （01299） 升逾2%，破頂高見96.4元。

【15：57】港交所 （00388） 尾市升幅擴至近3%，高見425.4元創新高。

【15：53】恒生指數升至27100點水平，升550點。

【15：30】港股升勢再擴大，恒生指數升500點，報27068點。

【15：24】恒生指數尾市升幅再略為擴大，升約455點，報27023點。

【15：21】港股於27000點水平先行整固。

【15：00】內地股市造好，上證升近1.1%，升穿3400點水平；深證升近1.7%；創業板指升3.1%，收企2900點。

【14：45】恒生指數午後觸27000點水平，高見27006點。中芯國際 （00981） 午後愈升愈有，股價升15%，高見21.05元。

【14：37】中芯國際 （00981） 升逾12%，高見20.5元。報道指，有業內觀察人士稱，中芯在新任副董事長蔣尚義的幫助下，公司將尋求與荷蘭半導體設備公司阿斯麥就極紫外（EUV）光刻設備進行談判。

【14：15】泛亞國際 （06128） 升逾一倍，高見0.91元。

【13：59】三桶油逆市向下，中海油 （00883） 逆市跌逾3%，中石化 （00386） 跌0.3%；中石油 （00857） 跌0.4%。

【13：51】泛亞國際 （06128） 反彈幅度擴大至七成，高見0.72元。

【13：42】星島 （01105） 升4%。星島執行董事、董事會主席兼公司控股股東何柱國，日前遭利福國際 （01212） 主席「細劉」劉鑾鴻入稟高等法院，指何簽發的1.5億元支票未能兌現，遂入稟追討有關款項、利息及訟費。

【星島股價】劉鑾鴻入稟控何柱國1.5億支票「彈票」 星島午後升4%

【13：33】中芯國際 （00981） 升幅擴大至一成，高見20.1元。

【中芯股價】中芯國際午後急漲逾1成曾穿20元 華虹半導體升3%

【13：31】港股午後升逾400點，再試挑戰27000點水平。

【13：30】騰訊 （00700） 升近6%，高見562元。

【13：26】恒大汽車 （00708） 抽升逾4%，高見30.5元。恒大 （03333） 聯手全國152家中介成立的房車寶集團今日正式在深圳揭牌。房車寶董事長史俊平表示，房車寶以「數字科技、房車合一」為願景，構建房產、汽車線上線下全渠道交易服務平台。

【恒大股價】恒大房車寶深圳開業 夥152家中介打造房、車全渠道交易平台

【13：19】中芯國際 （00981） 午後抽升逾7%，高見19.7元。

【13：16】騰訊 （00700） 升逾半成，高見560元。

【13：11】港股午後再升400點，最新報26974點。

【13：09】先健科技 （01302） 升8%，破頂高見4.54元。先健科技公布，該集團的LAmbre左心耳封堵器系統已於上周四（24日）獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准開始啟動一項臨床試驗。

【13：04】國藥 （01099） 升逾1%。國藥集團中國生物北京公司發布新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期數據，其疫苗的保護效力為79.34%。

【國產疫苗】國藥新冠疫苗有效率79% 已申請上市

【13：00】港股午後初段升約350點，報26918點。

【12：39】恒指黑期升388點，報26972點。

【12：33】恒隆：未按原定時間收購美國領事館宿舍物業 考慮延長完成時間

【12：30】太古、太古地產完成出售太古城中心一座權益

【12：04】1月期指報26950點，升325點，高水33點；12月期指報26930點。

【12：00】恒生指數中午收報26917點，升348點，阿里巴巴 （09988） 再反彈半成；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾4%；港交所 （00388） 升逾1%曾創新高。

【11：40】港股中午收市前升約365點，報26932點。

【11：31】泛亞國際 （06128） 反彈五成高見0.64元，泛亞國際昨洗倉式下跌近九成，收報0.42元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%；深證升1.5%；創業板指升近3%。

【11：25】港交所 （00388） 升幅突擴大至逾2%，高見423元再新高。

【11：20】港股升逾400點，暫時高位26998點。

【11：15】保利協鑫 （03800） 跌幅擴大至12%，低見1.16元；協鑫新能源 （00451） 亦跌11%。

【異動股】保利協鑫折讓近33%配售協鑫新能源 協鑫新能源今跌11%

【11：01】港股升400點，挑戰27000點水平，阿里巴巴 （09988） 升6%，高見235.6元。

【10：53】汽車股普遍上揚，長汽 （02333） 升8%，破頂高見25.45元；比亞迪 （01211） 升逾4%，重上200元水平，高見201.4元；吉利 （00175） 升逾3%。另外，五菱汽車 （00305） 反彈逾2%；恒大汽車 （00708） 靠穩升0.4%。

【汽車股】長城漲逾7% 比亞迪曾重上200關

【10：52】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至近6%，重上235元水平。

【10：46】阿里健康 （00241） 升逾6%；平安好醫生 （01833） 升逾4%；京東健康 （06618） 升逾2%。

【10：45】ATM、泡泡瑪特由監管風暴反彈 阿里巴巴市值重上5萬億、美團收復所有失地

【10：40】農夫山泉 （09633） 升逾半成，高見55.2元再創上市新高。

【10：20】恒騰 （00136） 跌幅擴大至9%，低見0.233元。

【10：18】ATMX中，小米 （01810） 股價逆市向下，小米股價回吐1%，低見32.45元。

【10：14】保利協鑫 （03800） 跌逾8%；協鑫新能源 （00451） 跌近13%。保利協鑫及協鑫新能源公布，保利協鑫與聯席配售代理訂立配售協議，以每股配售價0.235元配售協鑫新能源最多約6.38億股，套現最多約1.5億元。每股配售價較協鑫新能源昨日收報0.35元折讓約32.9%。

【10：11】安踏 （02020） 升逾2%，破頂高見122.5元；李寧 （02331） 升逾3%，破頂高見52.5元。另外，361度 （01361） 升逾4%。

【10：08】港股升305點，恒生指數報26873點。

【10：07】中資電訊股逆市向下，中移動 （00941） 跌近2%；聯通 （00762） 跌1.5%；中電信 （00728） 跌2.7%。

【10：03】恒生科技指數升2%，報8158點。

【10：02】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見288.6元。

【09：59】大市升幅擴大至近250點，升至26800點水平。

【09：55】恒騰 （00136） 跌逾4%，恒騰建議每10股合併為1股，每手買賣單位維持4000股不變。

【09：53】金融股逆市偏軟，重磅藍籌滙豐 （00005） 股價跌0.5%；渣打 （02888） 跌0.8%；友邦 （01299） 跌0.2%。

【09：51】贛鋒鋰業 （01772） 反彈逾7%，高見94.5元。

【異動股】內地碳酸鋰市場傳供不應求 贛鋒鋰業曾漲逾7%

【09：48】思捷 （00330） 升兩成，高見1.32元。

【ESPRIT】思捷更改結算日至12月底 稱標誌新開始、與LVMH看齊

【ESPRIT大換血】柯清輝及兩名獨立非執董辭任 邱素怡任代理執行主席

【09：45】港股早段升幅擴大至200點，恒生指數報26775點，升207點。

【09：45】京東 （09618） 升逾3%。日前報道指京東旗下京東零售的組織架構調整仍繼續，重點在於集中整合平台開放計劃（POP， Platform Open Plan）業務。

【09：43】舜宇 （02382） 升逾4%，破頂高見171.6元；瑞聲 （02018） 升0.1%，高見43.65元。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 早段續反彈半成，高見233.4元。

【09：34】美團 （03690） 遭遇反壟斷訴訟，惟股價反升3%，高見282元。

【美團壟斷】美團因取消支付寶渠道遭反壟斷訴訟 法院已立案

【09：29】五菱汽車 （00305） 低開8.3%，開報2.33元。

【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成 炒「國產神車」有無錯？

【09：28】福萊特玻璃 （06865） 發盈喜，股價升近2.6%。福萊特玻璃預計年度實現淨利潤15億元至16.6億元人民幣，按年增加109.2%至131.5%。

【盈喜】福萊特玻璃發盈喜 料全年多賺超過1倍 股價1個月升近5成

【09：26】今日共有兩隻新股掛牌，清科創業 （01945） 開報15.82元，較招股價11元高開43.8%；溫嶺工量刃具 （01379） 開報6.14元，較招股價6.25元低近1.8%。

【新股IPO】清科創業1945首掛升3成 一手帳面賺1328元、温嶺工量刃具潛水

【09：24】壹傳媒 （00282） 股價今早高開近13.5%，開報0.295元，成交164萬元。

黎智英辭任壹傳媒主席 壹傳媒股價高開近13.5%

【09：21】恒生指數高開126點，開報26695點。ATM上揚，阿里巴巴 （09988） 續反彈逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升近0.7%。

【09：13】即月期指開報26623點，升28點或0.1%。

【09：05】人行開展400億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：49】恒指黑期升25點，報26608點；道指期貨升7點，報30245點。

【08：25】新加坡物流服務供應商Legion Consortium （02129） 今日起招股，招股價介乎0.4元至0.52元，一手5,000股，入場費2626元。

【新股IPO】Legion Consortium 2129今日起招股 一手入場費2626元

【08：05】起重機服務提供商達豐設備 （02153） 今日起招股，招股價介乎1.5元至1.96元，一手2,000股，入場費3959元。

【新股IPO】達豐設備2153今日起招股 一手入場費3959元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，跌0.21元或0.5%；騰訊 （0070） ADR折合報541.69元，升11.19元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報228.99元，升6.99元或近3.2%。

更多ADR收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股破頂後回落，美參議院阻撓加碼派錢，道指早段最多升184點，中段回落，收報30335點，跌68點；標指收報3727點，跌8點；納指收報12850點，跌49點。

港股ADR收報26693點，升124點或近0.5%。恒指夜期收報26623點，升28點，高水55點。

道指跌68點港股ADR升124點 美滙指數跌0.4%

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩