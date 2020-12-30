【薪酬調查】政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％　8大行業平均月薪係幾多？

政府統計處最新公布，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，2020年9月的平均工資率較上年同期上升1%。薪金總額統計方面，2020年第三季的就業人士名義平均薪金指數，較上年同期上升2%。

調查發現，約51%公司的平均工資率較上年同期上升，46%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘3%公司的平均工資率與上年同期相若。

在各個行業方面，於9月份，除運輸業錄得1.7%的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得按年升幅，由0.6%至2.5%不等。

8大行業最新平均月薪：

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當中，污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業、資訊及通訊業、金融及保險活動業、地產活動業、專業及商業服務業和社會及個人服務業錄得介乎1.2%至4.6%不等的按年升幅。

而製造業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業和住宿及膳食服務活動業，則錄得介乎0.3%至5.4%不等的按年跌幅；進出口貿易及批發業則維持大致不變。

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政府發言人表示，整體工資在9月以名義計算繼續按年上升，但在困難的勞工市場情況下，上升速度進一步減慢至近11年以來最低。扣除通脹後，整體工資按年實質明顯上升，這是由於反映了政府一次性紓困措施影響的整體甲類消費物價指數在當月急跌。

工資率包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅。薪金總額除包括工資率的組成部分外，還包括發放給員工的其他非經常性薪酬開支，例如非固定發放的花紅和超時工作津貼。因此，薪金總額統計數字的按季變動，會受實際工作時數及支付花紅及補薪的時間所影響，而出現較大變動。

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記者：李兆明