【疫情焦點】全球確診新增39萬宗　美國新增19萬

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【阿里巴巴股價】螞蟻集團設立金融控股公司 外電：或為國企增持股權鋪路
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月30日早上8時25分，全球累計82,454,280宗新冠肺炎確診病例，較上日增加399,076宗。累計1,796,782死亡個案，較上日增加9,058宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|154,952
|19,958,557
|346,420
|意大利
|11,210
|2,067,487
|73,029
|英國
|53,135
|2,389,926
|71,675
|西班牙
|11,985
|1,906,057
|50,442
|法國
|11,342
|2,631,011
|64,204
|德國
|9,603
|1,691,755
|32,111
|中國
|14
|87,021
|4,634
|香港
|0
|8,725
|143
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩