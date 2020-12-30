▲ 【疫情焦點】全球確診新增39萬宗 美國新增19萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月30日早上8時25分，全球累計82,454,280宗新冠肺炎確診病例，較上日增加399,076宗。累計1,796,782死亡個案，較上日增加9,058宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 154,952 19,958,557 346,420 意大利 11,210 2,067,487 73,029 英國 53,135 2,389,926 71,675 西班牙 11,985 1,906,057 50,442 法國 11,342 2,631,011 64,204 德國 9,603 1,691,755 32,111 中國 14 87,021 4,634 香港 0 8,725 143

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩