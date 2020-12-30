【新股IPO】Legion Consortium2129今日起招股　一手入場費2626元

▲ Legion Consortium今日起招股。

Legion Consortium （新上市編號：02129） 今日（30日）起至2021年1月6日招股，新加坡物流服務供應商Legion Consortium計劃發行3.125億股，招股價介乎0.4元至0.52元，集資最多1.625億元，一手5000股，入場費2626元，於1月13日掛牌，獨家保薦人為豐盛。

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公司主要從事供貨車運輸、貨運代理及增值運輸服務。截至今年首8個月，集團收入按年跌7.4%至2662萬新加坡元（約 1.5億港元）；純利按年跌24%至344萬加坡元（約1997萬港元）。

公司集資所得42.6%將用於策略性收購；39.7%用於擴充貨車運輸服務分部的車隊及相關勞工資源；6.1%用於增加及鞏固貨運代理服務分部，包括租用更多辦公空間及增加相關勞工資源；11.1%用於購買一套會計及營運系統及增加相關勞工資源；0.5%將用作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩