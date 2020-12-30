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道指跌68點港股ADR升124點　美滙指數跌0.4%

股市 07:37 2020/12/30

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【金股滙行情】道指跌68點港股ADR升124點　美滙指數跌0.4%

道指跌68點
美股破頂後回落，美參議院阻撓加碼派錢，道指早段最多升184點，中段回落，收報30335點，跌68點；標指收報3727點，跌8點；納指收報12850點，跌49點。

港股ADR升124點
港股ADR收報26693點，升124點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報40.4元，跌0.21元或0.5%；騰訊 （0070） ADR折合報541.69元，升11.19元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報228.99元，升6.99元或近3.2%。恒指夜期收報26623點，升28點，高水55點。

紐約期油升0.8%
市場憧憬提高派錢金額帶動原油需求，油價上升，紐約期油收報48美元，升0.38美元或0.8%。布蘭特期油收報51.09美元，升0.23美元或0.5%。

美滙指數跌0.4%
美滙指數回落至90水平以下，報89.97，跌0.4%。歐元兌美元報1.2256；美元兌日圓報103.54。

美國10年期債息報0.94厘。

紐約期金升0.1%
美元下跌及美股回落，金價上升，紐約期金收報1882.9美元，升2.5美元或0.1%。現貨金於1877美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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