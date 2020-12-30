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【美股收市】參院阻加碼派錢 美股破頂後倒跌

股市 05:11 2020/12/30

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美眾議院最新通過法案，將以發放2,000美元取代紓困措施原先列明的600美元現金補貼，美股三大指數周二早段齊破頂；不過，共和黨議員日益關心國家債務上升問題，令到民主黨人試圖在參議院尋求把方案過關的努力遇挫，共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)已出手阻撓。消息拖累美股高位反覆滑落，金價則穩守1880美元。

道指早段最多升184點，中段回落，收報30335點，跌68點；標指收報3727點，跌8點；納指收報12850點，跌49點。道指標指終止三連升。

蘋果股價一度升1.5%，收市倒跌1.3%；對沖基金Third Point敦促英特爾探索戰略替代方案，英特爾逆市抽高4.9%。

美國航空(American Airlines)成為首家恢復波音737 Max服務的美國航空公司，惟總裁Robert Isom預期，疫情對航空業的打擊將持續至明年，集團在明年1月及2月的運力，相信仍然不及今年同期一半。波音股價微升0.07%。美國航空則偏軟。
另一方面，聯儲局周二表示，將把「大街貸款計劃」(Main Street Lending Program)的終止日期，延長至明年1月8日，以確保中央銀行有更多時間，在年底前處理大量貸款申請。該貸款計劃於去年夏季建立，旨在援助中小型企業渡過疫境。
紓困法案不明朗，金價反覆微揚，紐約2月期金收市升2.5美元，報1882.9美元。

疫情 美股 麥康奈爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 紓困措施 美國聯儲局 美國共和黨 美國民主黨

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