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【芯片大戰】大型股東促Intel反省痛失市場後戰略　股價一度提振盤前又跌

股市 17:56 2020/12/30

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對冲基金Third Point敦促英特爾，探索戰略替代方案 。

路透社報道，億萬富豪投資者洛布（Dan Loeb）旗下對冲基金Third Point敦促英特爾（Intel）聘請投資顧問，探索戰略替代方案，質疑英特爾是否應該維持作為一間晶片製造商，促其探索在與台積電、三星和AMD的競爭中失去市場份額後的戰略選擇。

洛布在信中稱，考慮的因素之一應該是剝離失敗的收購。據報道，Third Point持有價值逾10億美元的英特爾股份。

消息傳出後，英特爾股價曾升7.6%，收市升4.9%。即使有周二的反彈，英特爾股價今年迄今仍跌18%，而其美國最大競爭對手AMD的股價幾乎翻了一番。標普500指數同期攀升了15%。

英特爾周三盤前股價跌1%。

洛布寫道，製造領導力的喪失和其他失誤，使一些半導體競爭對手得以利用台積電和三星的製程技術能力，並獲得可觀的市場份額。同時，AMD已吞噬英特爾在其核心PC和數據中心CPU市場份額。

英特爾在一份聲明中表示，將與Third Point合作，以提高股東價值。

英特爾最近一個季度財務業績，因7納米晶片的推遲而受到拖累，這使得AMD在晶片方面獲領先優勢。

洛布還表示，如果英特爾不能立即作出改變，擔心美國獲取領先半導體供應的機會將受到侵蝕。

洛布補充說，英特爾必須能夠生產服務於亞馬遜、蘋果和微軟等大型公司的產品，這些公司正開發自己的晶片設計並在國外製造。

責任編輯：李勝君

微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 英特爾（Intel，美：INTC） 標準普爾500指數 基金 Intel Samsung AMD 台積電
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