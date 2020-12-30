【紓困方案】美參院共和黨麥康奈爾 阻撓舒默推動2000美元派錢法案

▲ 美參院共和黨多數黨領袖麥康奈爾（右），阻撓少數黨領袖舒默（左）推動2000美元派錢議案。（法新社資料圖片）

美國參議院民主黨人試圖將新一輪紓困法案中對個人的直接補貼金額從600美元提高至2,000美元，而共和黨不顧總統特朗普最初提出這項要求，執意阻撓民主黨的努力。

參議院民主黨（少數黨）領袖舒默周二尋求透過匿名投票方式，批准該法案的動議，遭共和黨（多數黨）領袖麥康奈爾否決。該法案已於周一獲眾議院以275對134票通過。

就在舒默提出動議前，麥康奈爾稱，參議院將處理特朗普的三項要求：個人紓困補貼金額、選舉欺詐，以及關於科技公司免於承擔用戶內容責任的法案（美國《通訊規範法案》第230條款的免責範圍）。

麥康奈爾稱參議院，本周將開始重點處理這三個優先事項，惟沒有解釋何時或是否將舉行投票表決。

盡管特朗普大力推動，但把這項支出提高到4,640億美元的想法，在共和黨議員中並不受歡迎，他們日益關心國家債務上升問題。周一，僅44名共和黨人加入到231名民主黨人的行列，通過將個人補貼金額提高至2,000美元的法案。在參議院，只有少數共和黨人公開聲援該法案，包括佛羅里達州的魯比奧（Marco Rubio）和密蘇里州的霍利（Josh Hawley）。

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責任編輯：李勝君