  • 13°C
香港時間 : 20201231日 (四) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】價值股挾疫苗回歸 「狗股」名單篩出2021潛力股

股樓投資 17:22 2020/12/31

分享：

著名基金經理Michael OHiggins在其著作《Beating the Dow》中提出「狗股策略」，操作方式是每年底由道指成份股中選出10隻股息率最高的股票，並在明年開始時買入，持有一年後便再尋找該年股息率最高的股票，周而復始，目的是以股息率作為估值指標，找出每年估值最低殘的股票。

【美股回顧】標指成分股年度升幅榜前十名　FAANG未上榜　最勁一隻啱啱入指數


據統計，在1975年至1999年買入「狗股」，年均回報高達18%，高於大市平均回報的15%，但經過2008年金融一役，「狗股」損失慘重，平均跌幅達40%，即使股市及後經歷長達十年的牛市，也因增長股的抬頭，而令狗股失去過往的光芒，2020年「狗股」策略的表現（見下表）更只有-8.37%，低於道指的9.02%。

股份 代號 股息率 年初至今回報
Dow Dow 5.12% 7.95%
Exxon Mobile XOM 4.99% -35.63%
IBM IBM 4.83% -2.4%
Verizon VZ 4.01% -1.16%
Chevron CVX 3.95% -25.2%
Pfizer PFE 3.88% 3.02%
3M MMM 3.26% 2.39%
Walgreens WBA 3.10% -30.29%
Cisco CSCO 2.94% -4.12%
Coca-Cola KO 2.89% 1.69%

然而，在新冠疫情之下，全球經濟今年陷入停擺，令本已估值低殘的價值股再度大跌，至今估值仍未回復至過往數年的平均水平。踏入年終，隨著疫苗有新進展，經濟敏感度較高的價值股表現不俗，不少大行都預期明年價值股有機會跑贏，為狗股策略造就機會。本刊便統計出明年的狗股名單（見下圖）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

疫情 經濟 美股 股票 基金 金融 道瓊斯工業平均指數 高達 LG 買入

上一篇文章

土瓜灣僑裕大廈「劏房」起火 居民：「據知一劏七 環境好差」

下一篇文章

【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋
【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋