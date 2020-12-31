【美股分析】價值股挾疫苗回歸 「狗股」名單篩出2021潛力股

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著名基金經理Michael OHiggins在其著作《Beating the Dow》中提出「狗股策略」，操作方式是每年底由道指成份股中選出10隻股息率最高的股票，並在明年開始時買入，持有一年後便再尋找該年股息率最高的股票，周而復始，目的是以股息率作為估值指標，找出每年估值最低殘的股票。
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據統計，在1975年至1999年買入「狗股」，年均回報高達18%，高於大市平均回報的15%，但經過2008年金融一役，「狗股」損失慘重，平均跌幅達40%，即使股市及後經歷長達十年的牛市，也因增長股的抬頭，而令狗股失去過往的光芒，2020年「狗股」策略的表現（見下表）更只有-8.37%，低於道指的9.02%。
|股份
|代號
|股息率
|年初至今回報
|Dow
|Dow
|5.12%
|7.95%
|Exxon Mobile
|XOM
|4.99%
|-35.63%
|IBM
|IBM
|4.83%
|-2.4%
|Verizon
|VZ
|4.01%
|-1.16%
|Chevron
|CVX
|3.95%
|-25.2%
|Pfizer
|PFE
|3.88%
|3.02%
|3M
|MMM
|3.26%
|2.39%
|Walgreens
|WBA
|3.10%
|-30.29%
|Cisco
|CSCO
|2.94%
|-4.12%
|Coca-Cola
|KO
|2.89%
|1.69%
然而，在新冠疫情之下，全球經濟今年陷入停擺，令本已估值低殘的價值股再度大跌，至今估值仍未回復至過往數年的平均水平。踏入年終，隨著疫苗有新進展，經濟敏感度較高的價值股表現不俗，不少大行都預期明年價值股有機會跑贏，為狗股策略造就機會。本刊便統計出明年的狗股名單（見下圖）
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撰文 : 林展鋒