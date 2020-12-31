【美股分析】價值股挾疫苗回歸 「狗股」名單篩出2021潛力股

著名基金經理Michael OHiggins在其著作《Beating the Dow》中提出「狗股策略」，操作方式是每年底由道指成份股中選出10隻股息率最高的股票，並在明年開始時買入，持有一年後便再尋找該年股息率最高的股票，周而復始，目的是以股息率作為估值指標，找出每年估值最低殘的股票。

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據統計，在1975年至1999年買入「狗股」，年均回報高達18%，高於大市平均回報的15%，但經過2008年金融一役，「狗股」損失慘重，平均跌幅達40%，即使股市及後經歷長達十年的牛市，也因增長股的抬頭，而令狗股失去過往的光芒，2020年「狗股」策略的表現（見下表）更只有-8.37%，低於道指的9.02%。

股份 代號 股息率 年初至今回報 Dow Dow 5.12% 7.95% Exxon Mobile XOM 4.99% -35.63% IBM IBM 4.83% -2.4% Verizon VZ 4.01% -1.16% Chevron CVX 3.95% -25.2% Pfizer PFE 3.88% 3.02% 3M MMM 3.26% 2.39% Walgreens WBA 3.10% -30.29% Cisco CSCO 2.94% -4.12% Coca-Cola KO 2.89% 1.69%

然而，在新冠疫情之下，全球經濟今年陷入停擺，令本已估值低殘的價值股再度大跌，至今估值仍未回復至過往數年的平均水平。踏入年終，隨著疫苗有新進展，經濟敏感度較高的價值股表現不俗，不少大行都預期明年價值股有機會跑贏，為狗股策略造就機會。本刊便統計出明年的狗股名單（見下圖）

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