【開市9點半】互聯網監管風暴再突襲　美團遭遇反壟斷訴訟成新風眼

（1）互聯網監管風暴連番來襲，繼阿里巴巴 （09988） 後，美團 （03690） 成新一隻焦點風眼股。內地傳媒報道，美團被指利用自身市場地位，取消阿里巴巴旗下支付寶支付渠道，令消費者無法在美團手機軟件中透過支付寶支付。

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【美團壟斷】美團因取消支付寶渠道遭反壟斷訴訟 法院已立案

（2）早已陷入監管風波的螞蟻集團，據報計劃把所有需要金融牌照的部門都塞入控股公司，並正等待監管層批准。人行周二晚間回應，指螞蟻集團已實際控制了多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司。

【阿里巴巴股價】人行：螞蟻集團正制定設立金融控股公司方案（第二版）

（3）阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡獲浙江省杭州市人社局認定為杭州高層次人才，公示一經發布後，立即引起網絡熱議。據內地媒體報道，有網友投訴蔣凡不符合標準，而當局稱接到投訴後，已中止公示工作。

【阿里巴巴】淘寶天貓總裁蔣凡遭舉報 杭州高層次人才認定工作被暫停

（4）焦點科技股中，小米 （01810） 走勢較硬淨，根據港交所權益資料披露，其聯合創辦人兼副董事長林斌所持有的5300萬股B類股票，由其控股的Apex Star LLC名下，轉移至其家族信託基金名下。

【小米股價】小米林斌5300萬B類股轉存至家族基金 連續兩年年底動作

（5）新股尾班車再有炒作，今日掛牌的清科創業 （新上市編號：01945） ，暗盤早段曾升逾9成，若高位沽出一手帳面賺最多4080元。

【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤收市 清科創業約2.7萬股東每手賺1700至2100元

（6）近來熱炒的福萊特玻璃 （06865） 再現喜訊，昨收市後發盈喜，並指純利大增，皆因主要產品光伏玻璃受益於光伏市場的强勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現增長，以及主要原材料和能源價格的下調。

【盈喜】福萊特玻璃發盈喜 料全年多賺超過1倍 股價1個月升近5成

（7）臨近年尾，但仍有中資銀行壓軸出擊，搶美元定期存款，建行亞洲昨（29日）連環推多個美元高息定存計劃，主要針對3個月短存。

【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王

（8）壹傳媒 （00282） 宣布，即日起黎智英辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。

黎智英辭任壹傳媒主席

（9）虛擬保險公司OneDegree推出免費新冠疫苗副作用保障計劃，如申請人在接種港府提供的疫苗後14天內，因嚴重副作用留醫或不幸身故，OneDegree將會為申請人提供一筆過10萬元現金保障。

【新冠疫苗】OneDegree推免費新冠疫苗保障 接種後身故賠10萬（附連結）

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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