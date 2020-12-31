福萊特玻璃發盈喜＋獲大額合同　股價再升半成

▲ 福萊特玻璃發盈喜，料全年淨利潤按年增長超過1倍。

福萊特玻璃 （06865） 此前發盈喜，預計今年全年淨利潤15億至16.6億元人民幣，相當於按年增加109.2%至131.5%。福萊特玻璃股價今日再漲逾半成，最新報32.7元，成交額3.5億元。其他玻璃股亦造好，福耀玻璃 （03606） 亦升1.8%，報42.25元；信義玻璃 （00868） 升0.2%，報21.6元。

福萊特玻璃補充，若扣除非經常損益，今年淨利潤為14.75億人幣至16.35億元人幣，相當於按年增加114.4%至137.7%。集團解釋，淨利潤預期增長的主因是，主要產品光伏玻璃受益於光伏市場的强勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現增長，以及主要原材料和能源價格的下調。

另外，福萊特玻璃發通告指出，獲得59GW（約3.38億平方米）組件用光伏壓延玻璃訂立銷售合約，合約期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。

內地新能源利好政策頻出，在提升風能及光能發電量目標下，放寬光伏玻璃產能。在政策利好及玻璃緊張的情況下，福萊特玻璃股價由近1個月低位19.64元，漲逾50%，而年初至今升超過5倍。

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編輯：陳華