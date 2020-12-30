【盈喜】福萊特玻璃料全年多賺逾倍　股價曾升半成

▲ 福萊特玻璃發盈喜，料全年淨利潤按年增長超過1倍。

福萊特玻璃 （06865） 發盈喜，預計今年全年淨利潤15億至16.6億元（人民幣，下同），相當於按年增加109.2%至131.5%。福萊特玻璃近一個月股價反覆大升近5成，發布盈喜後，福萊特玻璃今早股價曾升半成，高見30.75港元，最新報29.95港元，升2.4%，成交逾億元。

福萊特玻璃補充，若扣除非經常損益，今年淨利潤為14.75億至16.35億元，相當於按年增加114.4%至137.7%。集團解釋，淨利潤預期增長的主因是，主要產品光伏玻璃受益於光伏市場的强勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現增長，以及主要原材料和能源價格的下調。

內地新能源利好政策頻出，在提升風能及光能發電量目標下，放寬光伏玻璃產能。在政策利好及玻璃緊張的情況下，福萊特玻璃股價由近1個月低位19.64元，漲近50%，而年初至今升超過4.7倍。不過，福萊特玻璃昨日回調5.6%，收報29.25元，成交達4億元。

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編輯：陳華