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【最緊要開心?】「背囊友」疫情下澳洲海灘開聖誕派對 官員「發火」警告取消入境簽證　（附派對多圖）

環球政經 22:12 2020/12/29

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澳洲疫情稍緩和，正努力達至零確診紀錄。不過剛過去聖誕節悉尼的Bronte 海灘卻出現萬人空巷場面，全部是年輕男女在海灘唱歌跳舞開聖誕派對，沒有戴上口罩，更沒有保持社交距離，有關照片及影片更在社交媒體上瘋傳，雖然澳州當局正實施限聚令，但暫時未有人被檢控。

【水深火熱】紐約州新法案即時生效 禁業主未來兩月驅趕欠租租客 【 下一頁

【新冠肺炎】不派禮物派病毒 扮「聖誕老人」男子確診 曾探訪護老院  【下一頁

有現場目擊者指，參與海灘派對的很多不是本地人，部份是來自外地的「背囊友」,澳洲移民服務和多元文化事務部部長Alex Hawke對此表示震警，並向傳媒表示，若發現有人在疫情期間危害公眾健康及安全，將取消其入境簽證並要立即離境。他亦表示他已要求聯邦政府內務部跟新南威爾期省聯合，在即將來臨的新年，打擊違返限聚令的外國人，若被捉到有人「做錯事」，他們的入境澳洲簽證將受聯邦政府重新審視。當日場面有幾熱鬧？

    點擊圖片放大
    +4
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此事當然引起澳洲當地人不滿，擔心疫情會因此反彈，同時亦斥當日在場的警方人員，在沒有戴上口罩走入人群，增加傳播風險，同時竟沒有拘控任何人。

 

 

 

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責任編輯:鄭靜珊

 

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