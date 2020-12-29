【最緊要開心?】「背囊友」疫情下澳洲海灘開聖誔派對 官員「發火」警告取消入境簽證　（附派對多圖）

澳洲疫情稍緩和，正努力達至零確診紀錄。不過剛過去聖誔節悉尼的Bronte 海灘卻出現萬人空巷場面，全部是年輕男女在海灘唱歌跳舞開聖誔派對，沒有戴上口罩，更沒有保持社交距離，有關照片及影片更在社交媒體上瘋傳，雖然澳州當局正實施限聚令，但暫時未有人被檢控。

【水深火熱】紐約州新法案即時生效 禁業主未來兩月驅趕欠租租客 【 下一頁】

【新冠肺炎】不派禮物派病毒 扮「聖誕老人」男子確診 曾探訪護老院 【下一頁】

有現場目擊者指，參與海灘派對的很多不是本地人，部份是來自外地的「背囊友」,澳洲移民服務和多元文化事務部部長Alex Hawke對此表示震警，並向傳媒表示，若發現有人在疫情期間危害公眾健康及安全，將取消其入境簽證並要立即離境。他亦表示他已要求聯邦政府內務部跟新南威爾期省聯合，在即將來臨的新年，打擊違返限聚令的外國人，若被捉到有人「做錯事」，他們的入境澳洲簽證將受聯邦政府重新審視。

此事當然引起澳洲當地人不滿，擔心疫情會因此反彈，同時亦斥當日在場的警方人員，在沒有戴上口罩走入人群，增加傳播風險，同時竟沒有拘控任何人。

當日場面有幾熱鬧？

▲ 正值夏天的澳洲，大群年輕男女到悉尼Bronte海灘慶祝聖誔。(網上圖片)

▲ 完全沒有保持社交距離（網上圖片）

▲ 根本沒有人戴上口罩。（網上圖片）

▲ 不少澳洲人不滿警察沒有拘控任何人。（網上圖片）

▲ 有關的相片及影片在網上瘋傳。(網上圖片)

▲ 澳洲移民服務和多元文化事務部部長Alex Hawke在推特指即新年期間再有人違反限令，即不准逗留澳洲。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:鄭靜珊