【初創兵團】初創參與蘋果室內地圖計劃　業務擴至iOS平台、進軍海外

▲ 本地初創、無障礙室內導航平台Mapxus（蜂圖誌），於2018年開始參與蘋果公司（Apple）的室內地圖計劃，將應用延展到iOS平台上。並於去年開始，陸續進軍日本、台灣及泰國市場。

近年蘋果地圖（Apple Maps）積極引入新功能如室內地圖，可以查看全球主要機場和購物中心的詳盡地圖，就連機場禁區內有哪些餐廳，以及洗手間在哪裏都可以查看得到。

早期研發針對Android平台應用的本地初創、無障礙室內導航平台Mapxus（蜂圖誌），於2018年開始參與蘋果公司（Apple）的室內地圖計劃，將應用延展到iOS平台上，令業務有所突破。

創辦人兼行政總裁陳尊裕及產品總監張仲文分享，蘋果對於室內地圖數據質量要求非常嚴格，基本上每一項數據都會有最少三重質量驗證，令其公司需不斷改善及加快製作流程，以生產符合蘋果要求的地圖數據。

他表示，目前已可按照蘋果室內地圖數據模組（IMDF）要求，在iOS作業平台上進行室內定位。

定位B2B 不接觸終端用戶數據

另對於近日公眾十分關注的私隱議題，他們就表示，由於研發初期已將平台定位為向B2B業務發展，因此不會接觸到任何有關終端用戶的私隱數據。張仲文指出：

在導航過程當中，軟件開發套件（SDK）會自動產生裝置識別碼，不涉及收集手機上的識別碼或任何個人資訊，也不會儲存位置紀錄等，以確保沒有洩露用戶資訊的風險。

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進軍海外 供JR大阪站室內地圖

除了在香港推出服務之外，蜂圖誌於去年開始，陸續進軍日本、台灣及泰國市場。陳尊裕及張仲文表示，希望可以將室內地圖技術在亞洲地區普及化，豐富無障礙出行體驗。

已夥拍日本企業如西日本鐵路公司（JR西日本）及阪急，在去年11月開始，提供京都鐵路博物館、JR大阪站的室內地圖、室內定位服務，一些地下街的項目也在進行中。

今年受新冠肺炎疫情影響，海外項目都需要改以遙距工作模式進行，並且轉向集中為不同地方的合作夥伴開發新工具，例如可以支援整合到商場導覽、旅遊同無障礙出行等不同範疇的應用。

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記者：張寶燕