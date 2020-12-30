  • 14°C
香港時間 : 20201230日 (三) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創兵團】初創參與蘋果室內地圖計劃　業務擴至iOS平台、進軍海外

科技 08:00 2020/12/30

分享：

本地初創、無障礙室內導航平台Mapxus（蜂圖誌），於2018年開始參與蘋果公司（Apple）的室內地圖計劃，將應用延展到iOS平台上。並於去年開始，陸續進軍日本、台灣及泰國市場。

近年蘋果地圖（Apple Maps）積極引入新功能如室內地圖，可以查看全球主要機場和購物中心的詳盡地圖，就連機場禁區內有哪些餐廳，以及洗手間在哪裏都可以查看得到。

早期研發針對Android平台應用的本地初創、無障礙室內導航平台Mapxus（蜂圖誌），於2018年開始參與蘋果公司（Apple）的室內地圖計劃，將應用延展到iOS平台上，令業務有所突破。

創辦人兼行政總裁陳尊裕及產品總監張仲文分享，蘋果對於室內地圖數據質量要求非常嚴格，基本上每一項數據都會有最少三重質量驗證，令其公司需不斷改善及加快製作流程，以生產符合蘋果要求的地圖數據。

他表示，目前已可按照蘋果室內地圖數據模組（IMDF）要求，在iOS作業平台上進行室內定位。

定位B2B 不接觸終端用戶數據

另對於近日公眾十分關注的私隱議題，他們就表示，由於研發初期已將平台定位為向B2B業務發展，因此不會接觸到任何有關終端用戶的私隱數據。張仲文指出：

在導航過程當中，軟件開發套件（SDK）會自動產生裝置識別碼，不涉及收集手機上的識別碼或任何個人資訊，也不會儲存位置紀錄等，以確保沒有洩露用戶資訊的風險。

【初創兵團】路癡室內點搵路？無障礙室內導航供商場導覽＋語音提示

進軍海外 供JR大阪站室內地圖

除了在香港推出服務之外，蜂圖誌於去年開始，陸續進軍日本、台灣及泰國市場。陳尊裕及張仲文表示，希望可以將室內地圖技術在亞洲地區普及化，豐富無障礙出行體驗。

已夥拍日本企業如西日本鐵路公司（JR西日本）及阪急，在去年11月開始，提供京都鐵路博物館、JR大阪站的室內地圖、室內定位服務，一些地下街的項目也在進行中。

今年受新冠肺炎疫情影響，海外項目都需要改以遙距工作模式進行，並且轉向集中為不同地方的合作夥伴開發新工具，例如可以支援整合到商場導覽、旅遊同無障礙出行等不同範疇的應用。

【App X 社工輔導】善導會「YouChallenge」App任務獎賞　助弱勢青年發掘技能創業

【智慧城市】中大編碼研應對方案　解私隱疑慮

記者：張寶燕

相關文章

【疫市新搞作】美科技公司推社交距離冷衫　行近會亮燈＋發出警報
2020/12/29
【疫市新搞作】美科技公司推社交距離冷衫　行近會亮燈＋發出警報
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
2020/12/29
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
2020/12/29
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
2020/12/29
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
創新科技及應用 科技產品 商場 疫情 軟件 鐵路 泰國 台灣 京都 香港

下一篇文章

【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制
【5G】外媒測試美國Verizon 5G網速慢過4G？　敗因或在於DSS限制
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【每日焦點】小米11推同價雙版本　美國5G謠言引發炸彈襲擊
【每日焦點】小米11推同價雙版本　美國5G謠言引發炸彈襲擊
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜