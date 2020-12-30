【美團壟斷】美團王興微博點贊反壟斷投票 美團因取消支付寶渠道遇反壟斷訴訟

▲ 有用戶早前反饋美團旗下APP不支持支付寶支付，美團因此遭遇反壟斷訴訟。

美團 （03690） 遭遇反壟斷訴訟，內地媒體引述北京知識產權法院民事案件受理通知書，王某起訴北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司（美團業務營運實體）濫用市場支配地位，經審查符合中國《民事訴訟法》規定的受理條件，北京知識產權法院決定立案審查，落款時間為2020年10月29日。

王某的律師表示，北京三快科技、北京三快信息科技在旗下的美團APP、美團點評APP等，利用其市場支配地位，取消阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶支付渠道，令消費者無法在APP中通過支付寶進行支付。

美團股價不跌反升，午後升近5%，最新報287元，成交57億元。

王興點贊反壟斷微博投票

有網民留意到，內地媒體財經網在社交平台微博發起一項投票「這些企業行為哪個對你影響大？」，選項包括「京東不能用支付寶」、「淘寶用不了微信支付」、「微信打不開淘寶鏈結」，美團創辦人、CEO王興點贊該微博。

根據微博投票規則，參與投票會默認點贊，表示王興或曾經參與投票，但不清楚王興具體投給哪個選項。王興對上一次點贊微博，是在2015年7月。

▲ 網絡流傳的美團創辦人王興點贊反壟斷投票圖片。

今年7月有用戶反饋，在使用美團時無法通過支付寶支付，當時美團創辦人王興曾在個人社交平台指：「淘寶為什麽還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。」

內地媒體經過實測發現，目前不同的手機型號、系統版本中，美團旗下應用程式對支付寶處理方式不同，部分沒有支付寶選項，部分支持支付寶支付，但支付頁面被折疊隱藏。

根據第三方研究機構Trustdata數據，至今年第二季度美團在中國外賣市場的市佔達68.2%，阿里巴巴旗下「餓了麼」及其他平台市佔合共31.8%。

內地市場監管總局上周對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷