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【美團壟斷】美團因取消支付寶渠道遭反壟斷訴訟 美團股價未受影響升逾3%

股市 09:36 2020/12/30

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有用戶早前反饋美團旗下APP不支持支付寶支付，美團因此遭遇反壟斷訴訟。

美團 （03690） 遭遇反壟斷訴訟，內地媒體引述北京知識產權法院民事案件受理通知書，王某起訴北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司（美團業務營運實體）濫用市場支配地位，經審查符合中國《民事訴訟法》規定的受理條件，北京知識產權法院決定立案審查，落款時間為2020年10月29日。

美團股價不跌反升，美團早段升逾3%，高見283元。

王某的律師表示，北京三快科技、北京三快信息科技在旗下的美團APP、美團點評APP等，利用其市場支配地位，取消阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶支付渠道，令消費者無法在APP中通過支付寶進行支付。

今年7月有用戶反饋，在使用美團時無法通過支付寶支付，當時美團創辦人王興曾在個人社交平台指：「淘寶為什麽還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。」

內地媒體經過實測發現，目前不同的手機型號、系統版本中，美團旗下應用程式對支付寶處理方式不同，部分沒有支付寶選項，部分支持支付寶支付，但支付頁面被折疊隱藏。

根據第三方研究機構Trustdata數據，至今年第二季度美團在中國外賣市場的市佔達68.2%，阿里巴巴旗下「餓了麼」及其他平台市佔合共31.8%。

內地市場監管總局上周對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，詳情請按【下一頁】

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