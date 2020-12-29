【英國王室】查理斯不續租耕地 被指為英女王退位做準備

▲ 英媒指英女王年事已高有退位的打算，查理斯不續租耕地，可能是為英女王退位作準備。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英女王於疫情爆發後長期留於溫莎堡避疫。英媒報道，英國王儲查理斯（Prince Charles）最近放棄續租多年耕作的土地。由於英女王將於明年迎來95歲生日，英媒指英女王年事已高有退位的打算。查理斯不續租耕地，被指可能是為英女王退位作準備。

【英國王室】哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助 【下一頁】

【聖誕節2020】英國王室分開過 32年來首次（多圖） 【下一頁】

英國《每日快報》（Daily Express）報道，查理斯於英國格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格羅夫（Highgrove）鄉郊別墅附近，35年前已開始租用面積約404公頃（1,000英畝）的農地用於耕作。

報道指，查理斯不會再簽約續租耕地，因為查理斯可能會接替英女王的權力，最快或於明年成為國王。如查理斯繼承王位，他仍然會保留於海格羅夫（Highgrove）的鄉郊別墅。

英女王與菲臘親王結婚73周年 英國王室發布溫馨合照 【下一頁】

王室評論員喬布森（Robert Jobson）早前曾表示：

我仍然堅信，英女王在95歲時將會退下來。 （I still firmly believe when the Queen becomes 95, that she will step down.）

《新聞週刊》（Newsweek）王室記者羅伊斯頓（Jack Royston）認為，英女王可能會保留名銜，但將君主實權下放給查理斯。他更預計，查理斯可能較外界預期中更早成為君主。

英女王丈夫菲臘親王於95歲時宣布正式退休，不再履行王室公務及官方活動。自新冠肺炎疫情爆發以來，英女王極少公開露面。但白金漢宮早前強調，英女王暫時無意退位。

責任編輯：鄭錦玲