【英國王室】查理斯不續租耕地 被指為英女王退位做準備

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,英女王於疫情爆發後長期留於溫莎堡避疫。英媒報道,英國王儲查理斯(Prince Charles)最近放棄續租多年耕作的土地。由於英女王將於明年迎來95歲生日,英媒指英女王年事已高有退位的打算。查理斯不續租耕地,被指可能是為英女王退位作準備。

【英國王室】哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助 【下一頁】

【聖誕節2020】英國王室分開過 32年來首次(多圖) 【下一頁】

英國《每日快報》(Daily Express)報道,查理斯於英國格洛斯特郡(Gloucestershire)的海格羅夫(Highgrove)鄉郊別墅附近,35年前已開始租用面積約404公頃(1,000英畝)的農地用於耕作。

報道指,查理斯不會再簽約續租耕地,因為查理斯可能會接替英女王的權力,最快或於明年成為國王。如查理斯繼承王位,他仍然會保留於海格羅夫(Highgrove)的鄉郊別墅。

英女王與菲臘親王結婚73周年 英國王室發布溫馨合照 【下一頁】

王室評論員喬布森(Robert Jobson)早前曾表示:

我仍然堅信,英女王在95歲時將會退下來。

(I still firmly believe when the Queen becomes 95, that she will step down.)