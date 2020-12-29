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【室內設計】90後準新人結婚租樓不「上車」　擲10萬翻新700呎住所　建中世紀現代風

理財智慧 20:49 2020/12/29

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在香港若要結婚便先要有層樓「揸手」，這仿似已成為定律，不過有一對90後準新人選擇尚未置業便結婚，並決定出外租屋同居，並打算居住兩、三年，所以他們又聘請設計師為700平方呎的住所設計，花約10萬元翻新租盤，建立第一個安樂窩。住宅以大地色系為主，考慮到是租盤關係，屋內大部分傢俬都可以移走，因此女主人Reiss在選擇傢俱上亦花了不少心思。

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【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所：【下一頁

Reiss原定於2020年11月結婚，但因疫情而延至明年2月舉行。由於她與未婚夫為自僱人士，因此在「上車」方面也遇到較多問題，最終選擇租盤居住。「之前問過銀行按揭部嘅人，我哋情況最盡都係借到7成樓價左右，咁首期就比我地預算大左好多。」剛巧，他們看到有相熟朋友放盤租金相宜，為700平方呎的單位，於是兩人便決定「去馬」。

「基於租盤係屋企人朋友放租，會非常穩定可以繼續租下去，而且唔會年年加租。」Reiss續指，兩人即使租屋居住，也不會影響儲錢進度，方便日後可以置業之餘，也可以有其他選擇。「另外仲有一個原因係我地有意想幾年移民，所以未買樓都有個好處，啲資金可靈活啲運用。」

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雖然只是租盤，但兩人也特意聘請「Win Key Workshop 」的設計師為居所進行翻新。「我有同佢講想要Ｍid Ｃentury Ｍodern（世紀中期現代主義）風格，然後設計師自己發揮」，Reiss透露，並未有改動單位內的廚廁、天花和水電，因此10萬元主要用在油漆、換燈、 訂窗簾、櫃、床等傢俱上。「除油漆、燈，其餘都帶得走。」

屋內大部分傢俱也是木製，以及有些是二手傢俱再加工。「因為我哋都中意實木傢俬，而且傢俱，係要深色木，感覺好大器同沉穩。」當中最有特色的傢俱一定是在飯廳的飯桌和客廳中的茶几，這些都是她在網上購買。以飯廳的飯桌為例，是Reiss以1,000元購入，及後經設計師改良，並即場索色和安裝枱面。「最近好多外國人離開香港，佢哋喺香港都係高薪族群，用嘅傢俬都特別好質素。所以二手傢俬如果識得選，質素可以好好！」另外，在大廳中的茶几也是Reiss尋尋覓覓的「真愛」並以數百元購入，「我搵咗好耐都搵唔到張岩心水又岩呎吋，咁岩係網上見到有人搬屋，個size同個款係完美，所以就買左返來。」設計師也建議可放置一塊水磨石在面，增加時髦元素。

Reiss花了不少心思「裝飾」飯廳的部分，除了購買二手傢俱飯桌再翻新外，又會裝上吊燈。這盞吊燈也有一後小故事，她指之前試過在淘寶上總共花約1,000元購入過兩次吊燈，但發現實物吋較參差，「同埋啲光都好唔柔和，所以好彩計師朋友幫我揀咗依家呢盞。」Reiss笑言，有不少朋友形容飯廳彷似餐廳般，「疫情無得出街食飯，喺屋企食飯都可以好有格調」。

租屋翻新相比起自己物業翻新限制會較多，如果要進行大工程，也需與業主商討。衽這次翻新中，他們未有安裝假天花，而且購入的衣櫃的高度不會到頂。「一來可以方便靈活地搬走去任何既屋，二來可以將燈條裝係衣櫃頂製造燈槽效果。」

翻新價單

  • 油漆： $3.2萬元
  • 訂造衣櫃(10呎): 2萬元
  • 裝燈（12盞）6,000 元（不連燈具）
  • 燈具（12盞）5,500元
  • 裝窗簾：1.2萬元 （6幅大窗簾）
  • 訂造實木書枱（師傅索色）：3,500元
  • 翻新原有飯枱（新實木台面板+索色）： 3,500元
  • 師傅代安裝淘寶傢俬：2,400元
  • 訂造鞋櫃：4,500元
  • 訂造油壓床連皮背板：6,500元
  • 換龍頭：2,000元
  • 安裝廁所潔具什項（毛巾架etc): 2,200元

總計：100,100元

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責任編輯：黎淑雯

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