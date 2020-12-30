【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬

不少港人視上車為人宜最大目標，但本港樓價高企，要買入一個私樓單位，樓價動輒4、5百萬元，就連居屋也要數百萬，最近一位「屯門人」購入屯門良景邨單位，已補地價單位樓價只是200萬元。

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祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門區設施發展成熟，亦設有多條輕鐵及巴士線前往各區，加上受到新公屋富戶政策影響，物業交投相當活躍，日前分行錄得一宗良景邨已補地價的成交個案。

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黃氏表示，上述所錄成交單位為1座（良偉樓）高層6室，實用面積150平方呎。日前獲一名區內客垂青，新買家鍾情該區配套完善，而且樓價較低，供樓負擔較輕鬆，加上單位內籠企理，遂決定以200萬元（已補地價）購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為13,333元，屬市場價成交。

位於屯門田景路31號 的良景邨，設有8座，提供6,844伙，屋村於1988年至1990年8月1日間入伙。良景邨是香港房屋署租者置其屋計劃（第4期）的其中一個出售的公屋之一，於2001年2月讓居民購買現時租住的單位，直至2019年尾，良景邨的出售率僅有約69.3%，於全港租置屋邨而言屬偏低水平。

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撰文：陳詠妍