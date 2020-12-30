  • 12°C
香港時間 : 20201231日 (四) 20:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬

股樓投資 09:00 2020/12/30

分享：

不少港人視上車為人宜最大目標，但本港樓價高企，要買入一個私樓單位，樓價動輒4、5百萬元，就連居屋也要數百萬，最近一位「屯門人」購入屯門良景邨單位，已補地價單位樓價只是200萬元。

【疫市置業】後生上車客成功以低市價3%購嘉湖山莊兩房 原來有呢個秘訣，詳見【下一頁
 
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門區設施發展成熟，亦設有多條輕鐵及巴士線前往各區，加上受到新公屋富戶政策影響，物業交投相當活躍，日前分行錄得一宗良景邨已補地價的成交個案。

【疫市低價】麗晶花園兩房480萬沽 呎價僅1.1萬元 貼近屯門居屋，詳見【下一頁
 
黃氏表示，上述所錄成交單位為1座（良偉樓）高層6室，實用面積150平方呎。日前獲一名區內客垂青，新買家鍾情該區配套完善，而且樓價較低，供樓負擔較輕鬆，加上單位內籠企理，遂決定以200萬元（已補地價）購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為13,333元，屬市場價成交。 

位於屯門田景路31號 的良景邨，設有8座，提供6,844伙，屋村於1988年至1990年8月1日間入伙。良景邨是香港房屋署租者置其屋計劃（第4期）的其中一個出售的公屋之一，於2001年2月讓居民購買現時租住的單位，直至2019年尾，良景邨的出售率僅有約69.3%，於全港租置屋邨而言屬偏低水平。

 

【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入，詳見【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文：陳詠妍

物業 樓價 供樓負擔 放盤 公屋 屯門區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
【Bitcoin】比特幣續升曾突破28000美元　呢兩隻ETF可食升浪
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬
【近期新低】藍籌上車屋苑受壓　沙田第一城再跌穿500萬