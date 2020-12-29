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【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想（續） 後疫症世代的投資者關係工作

名人薈萃 20:00 2020/12/29

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本欄上文講到中國潮流玩具品牌泡泡瑪特（9992.HK）香港甫上市三扒兩撥便抽上過千億市值，但提到2019年度淨利潤僅4.51億元是否足以支撐高估值的疑問，以及對股價的合理性表示憂慮，言猶在耳，文章見刊數日後新華社發文指：「隨機盲盒文化帶來上癮和賭博心理並引起畸形消費心態」，並認為監管部門理應進一步規管盲盒產業云云，股價在文章發布後首個交易日最多跌16.4%。

筆者當然不是未卜先知，只憑基本觸覺及對市場的認知在選股時趨吉避「伏」，希望各位讀者看過本欄後可以有所得著，尤其是必須適應國策及監管的資本新世代，你需要懂得分辨誰是大衛、哥利亞，以及神。

在疫症時代，上市公司的投資者關係（IR）工作幾乎只能以視像會議進行，公司實地考察停頓，與投資者溝通只能在可控的有限範圍內進行，上市公司未來的投資者關係工作應該怎去做，相信並不容易，高估值公司似乎更艱難。過往，坊間不少財經傳媒及財經公關公司都會舉行投資者關係「頒獎」活動，頒發一堆「最佳溝通獎」、「最佳數碼投資者關係獎」、「最佳社會責任企業獎」、「最佳企業管治獎」，不知道「最佳」的標準如何釐定，事實上資本市場對於投資者關係好壞優劣的標準仍然莫衷一是，如何做好投關工作已是一門課題，而目前企業要面對的困難，是如何在疫情下同時兼顧企業管治以及維持與投資者的有效溝通，建立良好投資者關係機制是非常重要的，以維繫公司合理市值並追求擴大化，向資本市場披露企業訊息，以致傳遞業務發展前景及憧憬。

要探究投資者關係的工作本質及意義，涉及範疇非常廣泛，包括（正面及負面）資訊與信息披露、危機處理、小股東權益、企業內部良好溝通、與投資者及分析師的溝通、環境及社會責任及企業管治（ESG）、資本市場投資導向、提升企業形象與價值最大化等。

坦白說，隱惡揚善是人類天性，投關人員也是凡人，要求主動積極披露隱藏的企業風險因素是不現實的，有些企業其至不察覺自身營運的潛在問題，誰會想到強大如阿里巴巴也會因涉嫌壟斷行為而被政府立案調查？所以投資者關係工作更形重要，因為企業有進行相關工作，至少代表重視過資本市場，理智的投資者不會買入資訊不足的股票。

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

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