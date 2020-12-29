【大行報告】心郁郁想買樓　明年樓價跌定升？　花旗：上落幅度約5%

新冠肺炎疫苗最快明年一月供港，惟市場預計經濟復甦需時，故看淡明年樓價，認為難於短間內急速反彈。花旗發表研究指，明年整體住宅樓價的上落幅度約5%，又認為香港地產股將於明年上半年跑贏恆指，惟行業間表現有差異，特別看好零售業。

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該行解釋說，本港零售業最壞時刻已過，預計明年第二季復甦，而明年全年零售銷售額料增長13％，故首選收租股，特別是銷售奢侈品的公司，首選九倉置業（1997）。另外看好恒隆地產（00101）。

花旗報告預計，明年整體住宅樓價的上落幅度約5%。該行解釋說，土地供應不足、低息環境持續、以及疫情擔憂消退，皆利好住宅樓價，惟移民數目增加，或扭轉供不應求狀況，而且租金下跌，加上明年可銷售單位增多等因素，皆影響樓價。

豪宅方面，花旗料表現相對較差，皆因投資者減少，而且租金受壓，料豪宅價格回落5％至10％。由於住宅樓市好壞因素都有，故維持住宅地產商的「中性」評級。寫字樓方面，花旗認為，在家工作成趨勢，影響寫字樓的供需，故給予寫字樓地產商「減持」評級。

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