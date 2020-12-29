【虛擬貨幣】美國最大虛擬貨幣平台Coinbase宣佈暫停瑞波幣交易 瑞波幣急跌逾3成

▲ 美國最大加密貨幣交易所Coinbase 今日宣佈，將於今日限制全球第四大加密貨幣瑞波幣（XRP）交易，並於明年暫停其交易。

美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase 宣佈，將限制全球第四大虛擬貨幣瑞波幣（XRP）交易，並於明年暫停其交易。消息傳出後，瑞波幣價格24小時內一度急插4成，據Coindesk數據顯示，截至周二晚上8時23分，瑞波幣現報0.2美元，24小時內跌幅達32.4%。

據了解，Coinbase宣佈，由於美國證券交易委員會（SEC）上星期起訴瑞波幣母公司、區塊鏈公司Ripple涉違反投資者保護法，Coinbase 將從太平洋標準時間周一下午2時30分（PST）起，限制瑞波幣交易，並於2021年1月19日上午10點完全暫停交易。

▲ 截至周二晚上7時52分，瑞波幣現報0.19美元，24小時內跌幅達33.4%。

SEC上周二曾對Ripple提出民事訴訟，指瑞波幣透過發行代幣集資，與證券性質相同，應受證券法監管。SEC指Ripple兩位創辦人涉發行未經註冊為證券的瑞波幣，當日瑞波幣24小時內價格暴跌4成。

美國SEC就瑞波幣違反投資者保護法起訴Ripple，詳情可看﹕【下一頁】

以市值計，瑞波幣曾為世界第三大虛擬貨幣，自SEC對Ripple提出起訴後，現時其市值已滑落至第四名。現時首三大虛擬貨幣分別為比特幣（BTC）、以太幣（ETH）和泰達幣（USDT）。

Coinbase計劃於美國上市，或成首間加密貨幣平台，詳情可看﹕【下一頁】

Coinbase在本月表示，已向SEC以保密方式提交上市申請，若上市成功，將有望成為全球首個上市虛擬貨幣交易平台。

▲ Coinbase 宣佈，將於今日限制全球第四大加密貨幣瑞波幣（XRP）交易，並於明年暫停其交易。

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編輯﹕賴奕羚