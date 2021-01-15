【方圓公關人生@iM網欄】危機意識薄弱  公關手法拙劣  企業訊息混亂　品牌、信譽可毀於一旦

過去兩天的市場熱話，肯定是社交網站Facebook以及旗下通訊軟件WhatsApp蘊釀用戶「大遷徙」，從社交媒體Facebook、Twitter在美國一聲令下立即刪掉美國總統特朗普的帳號，在西方社會惹來粗暴干預言論自由的爭議，繼而Facebook舊帳被翻，指與中國企業分享資訊數據，而導火線是WhatsApp公布更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，否則有關帳戶將無法繼續使用。香港正值多事之秋，私隱問題甚敏感，面對如此明顯的商業「危機」，WhatsApp竟像是毫無危機意識，連一個正式公告、澄清也欠奉，其大中華區總裁僅在Facebook私人帳號上發文作簡單解釋，並表示「溝通不足」，然後連網民留言也禁止。官方回應沒有，澄清公告也沒有，示範了如何在企業「危機」上製造另一「公關災難」，莫非又打算「冷處理」以圖淡化事件？香港人的確善忘、怕麻煩、而且有依賴「習慣」的特點，但WhatsApp強制用戶同意分享帳戶資料的消息其實已升級至國際問題，日前土耳其民情洶湧，就是由於該消息而觸發的「刪除WhatsApp」熱潮，畢竟通訊軟件「轉會」成本太低，而企業「訊息」從來重要，訊息混亂、不清晰對事件只會造成更深更負面影響。



有關「訊息」的公關策略手段，市場亦有種說法，面對負面問題的企業會故意製造大量紊亂訊息，混淆視聽，打擊潛在競爭對手，麻痺消費者原本的感覺，製造資訊性疲勞，最終目的當然是讓事件丟淡並解圍，當然這裏並非針對個別企業，而是商場上的一種公關詭道，而此風不可長。



在金融世界裏，「訊息」在股票市場上反應最明顯，市場消息風向最快傳遞，春江鴨走在最前，上市公司上載港交所公告最準確，但公告內容冗長又（普遍）沉悶，財經媒體報導相關新聞都會從公告摘取內容重點，有時也會因為搶閘報導而難免出現錯漏或錯報未經確認的新聞，網絡世界傳播速度驚人，最後受傷的通常是散戶，所以精確的訊息對市場很重要。



最近百度宣布與吉利控股戰略合作生產智能電動車，消息公布後吉利汽車（0175.HK）股價一度飆升20%，其後吉利汽車發布澄清公告稱集團並非建議交易方，真正合作方是其母公司浙江吉利控股集團，但不少財經傳媒已誤報（當然市場認為即使交易方是控股公司也會對上市公司有利），事件經澄清後股價隨即回落。雖然只是關於公司訊息的一件小事件，而上市公司對披露的認真處理確是值得加許

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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