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印度現變種新冠肺炎 曾有33,000名旅客由英國入境

環球政經 19:33 2020/12/29

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繼英國出現高傳染性變種新冠病毒後，新病毒繼續蔓延。印度有114名來自旅客確診患上新冠肺炎，當中6名旅客，對變種新冠病毒呈陽性反應。

【新冠疫情】葡萄牙發現變種病毒  由英國旅客傳入：【下一頁

根據數資料顯示，11月底至12月23日期間，印度共有33,000名旅客由英國入境，未及時「封關」或是導致新變種病毒蔓延的重要原因。

【變種病毒】 禁與英國航班來往 南韓首現變種病毒確診者 ：【下一頁

印度衛生部表示，該6名旅客分別於班加羅爾（Bengaluru）、浦那（Pune）及海德拉巴（Hyderabad）發現，患者現時於各州政府的指定的醫療設施接受單獨隔離，而患者的密切接觸者亦正進行自我隔離。

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責任編輯：翁嘉陽

印度 新冠肺炎疫情

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