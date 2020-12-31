【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】姚潔貞憑運動天賦踏上全馬之路 擔當「魔鬼教練」陳家豪「背後強悍女人」互相激勵

姚潔貞訪問(下集)

有睇上次跑手陳家豪訪問（訪問連結）的朋友，或者有追開陳家豪及姚潔貞的跑步新聞的讀者，都應該知道他們是那麼甜蜜恩愛，又會以打情罵俏方式去推動大家。姚潔貞指，「魔鬼教練」家豪的鞭策一直都給予自己很大動力，笑言自己是「魔鬼教練背後強悍的女人」，經常督促家豪，並以激將法互相鼓勵。

▲ 當「魔鬼教練」陳家豪遇上其「背後強悍的女人」姚潔貞。

睇相佬指陳家豪欠火

潔貞分享了家豪一個小小秘密，就是家豪小時候，爸爸帶他去「睇相」，「睇相佬」指家豪欠火，本身家豪的爸爸曾為兒子改了一個有很多火的名字，但最終沒有選用。潔貞笑言「睇相佬一啲都無錯，家豪無咩火，大家都知運動員有團火真係好緊要嘛」。他指家豪比賽前後常說：「唔緊要！無所謂啦！佢想贏就比佢贏，我唔得架喇！」因此潔貞亦指家豪雖然有潛力及能力，但不夠拼搏，由於家豪現時沒有教媡，潔貞就調轉擔當「魔鬼教練」的角色，逼迫家豪參加不同比賽，去做出一些成績，否則他就因為沒有計劃沒有目標，就會缺乏動力。她笑指由於家豪有些「江湖地位」，所以在比賽前亦會拼命去練習，到正式比賽時會「逆齡」與後生仔鬥衝，潔貞只要略為督促，家豪就連續創下兩個PB（個人最佳時間，分別為去年年底10公里及今年11月5,000米田徑賽）。

▲ 家豪與潔貞經常在社交媒體「放閃」，十分恩愛。

潔貞小學開始愛上跑步

至於小時候如何踏上跑步之路，潔貞表示小學上體育課時，只有游泳、田徑及籃球三個選擇，但自己不諳游泳，所以跟哥哥一起選擇田徑及籃球，期間發現自己跑步和籃球表現都不錯。進行跑步訓練時可以在小學旁的硬地足球場練習，尤如在一個偌大的遊樂場上奔跑自如，又能和其他同學一起，所以十分開心及愛上跑步。潔貞中學升讀德望學校後，教練指打籃球容易「拗柴」，若專注一項運動會較佳，加上自己身高較輸蝕，所以就開始集中訓練跑步。其後潔貞升讀香港中文大學修讀護理學士課程，那時候她宿舍位於逸夫書院，環境清幽，跑步訓練會由逸夫宿舍出發，沿著「逸夫斜」跑上新亞書院，再跑到大學本部的「百萬大道」，每天大約跑半小時左右，然後快快吃早餐去上早堂。

▲ 身為「中大老鬼」的潔貞，讀書期間每天早上都會在逸夫、聯合、新亞及大學本部跑步練習。

因緣際會轉戰全馬挑戰巴西奧運大學畢業後潔貞加入護士行列，工作忙了不少。她表示當初亦沒有想過做全職運動員，直到當時教練家豪發現2012年倫敦奧運會馬拉松的達標標準不是太高，較之前一屆還要低，所以建議潔貞可以朝著全馬方向發展，而自己之前一直只跑半馬。當時家豪指若潔貞肯轉型做兼職護士，有更多時間練習，就有機會參加奧運。但由於當年自己入職不久，所以訂下目標，到三年約滿時才轉兼職。

▲ 潔貞近期亦有與家豪及其隊友一起練習，但由於教練給予的訓練課表與家豪他們的不同，所以自己練習較多。

到了三年合約差不多屆滿時，潔貞遇上日籍教練村尾慎悅，村尾及當年香港體院總教練都勸喻她轉做全職運動員，雖然人工比兼職護士少，但自由度更大。由於當年距離巴西奧運只有一、兩年時間，而跑開半馬的潔貞亦未知能否應付全馬項目，最終決定「盡地一煲」，給自己嘗試的機會，就算未能成功亦可重操故業。最終潔貞在2016年巴西奧運女子馬拉松比賽，以2小時36分11秒創下PB，在157名選手當中排第39位。很記得當年潔貞訪問報道，指家豪特別去到巴西捧場很感動，但嫌家豪場邊打氣聲「嘈得滯」，令她不能專心比賽，其實只是「耍花槍」吧！

▲ 潔貞在里約奧運以第39名完成女子全馬，期望能在下次奧運更上一層樓。

虛心求教及樂觀心態邁向成功之路

潔貞特別分享近年喜歡的兩句經文鼓勵跑友：「因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。」「因此，你們是大有喜樂；但如今在百般的試煉中暫時憂愁。」她指出，不論是精英運動員與否，練習時都會覺得自己有弱點，這時就需要請教他人，不要單靠自己去處理，而是接受其他人意見再作出改進，就能強化自己及進步。至於第二句經文，潔貞指練習有時會遇到樽頸，即受傷、低落或挫折，但遇到甚麼問題都好，都要以大喜樂的心去面對，因為這些都可能是上天看得起我們而給予的考驗和挑戰，只要努力跨過就會有所進步，即使期間辛苦難過，但抱著信念及信心，一定會成功！2020年對於不少人的確辛苦難過，就讓我們一起抱緊信念及信心，謹祝各位讀者新年進步，長跑長有！

▲ 潔貞鼓勵跑友凡遇挑戰，只要努力及保持信心定能成功跨過。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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