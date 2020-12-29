【5G手機】Sony 下代旗艦機　Xperia 1 III規格、售價曝光

▲ 有Twitter 爆料達人 Anthony指出，Sony會在明年 2 月發布下一代旗艦機Xperia 1 III，預計售價為 1,199 美元（約9,300港元）。

Sony繼今年發布首部具備5G高速傳輸功能（Sub6）旗艦級智能手機 Xperia 1 II，再有Twitter 爆料達人 Anthony指出，Sony會在明年 2 月發布下一代旗艦機Xperia 1 III，預計售價為 1,199 美元（約9,300港元）。

其Twitter帖文指出，Xperia 1 III的屏幕亮度將會提升 15%，另會繼續採用4K屏幕，並與上代一樣，使用 6.5 吋OLED 屏幕，似乎暗示 Xperia 1 III 的外型不會有太大變動。而屏幕比例仍然為 21:9，支援 90Hz 刷新率。

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處理器方面，Xperia 1 III 將會換上高通的新旗艦處理晶片 Snapdragon 888，惟記憶體部份則只維持 8GB + 256GB。其他規格就包括：側邊指紋感測器、IP65/68 防水防塵。

不過，今次爆料內容就未有提及相機規格，以上消息亦有待官方正式公布。

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責任編輯：張寶燕