【Mosaic慢慢砌@iM網欄】抽身於囂鬧的世界 莫奈的選擇



疫情期間沒法出遊，更加渴望旅行，求之不得下只好回憶昔日的行程。如今是冬天冷寒的時候，我就渴望繁花似錦的歲月，两年前到法國出席國際當代馬賽克藝術家協會會議，回程在巴黎住了幾天，挑個閑日，去探訪莫奈的花園。



在巴黎去莫奈花園要先到聖拉扎爾（St. Lazare）火車站轉往Vernon的火車，印象中莫奈有一幅油畫《陽光下的聖拉扎爾火車站》，那時這個火車站還是露天的。1883年莫奈到吉維尼（Giverny）居住，坐完火車坐車還有一段乘船，可真是山長水遠，他一路上抱怨長途跋涉之苦。



記得我剛成立工作室，地點就在鬧市的工廠大廈內，朋友來參觀劈頭就說不喜歡，建議去離島或郊外。如今我已搬了新的工作室，依然是工廠大廈。儘管嚮往大自然，但馬賽克的材料、工具都很重，搬去郊外實在不易，而且，我欣賞熱鬧的人群，躍動的節奏，繼續隱於市，也是心之所安。



因此特別佩服莫奈的選擇，抱怨還抱怨，他從那時起，把自己和巴黎生活的不幸福，把自己和囂鬧的生活以至世界抽離出來，投放於花草樹木，自然天地之中。



火車到了 Vernon, 跟着指向巴士站的腳板印，乘巴士往吉維尼。那是接近十一月的秋天，一路上真不覺得山光水色，反而有點荒涼雜亂。車子停在森林旁，向前行去有個蘆葦地，相反的方向走去通過條隧道，才終於進入吉維尼小鎮。



和之前的所見完全相反，來到吉維尼好像陽光也特別偏愛地照耀這裏，路邊的花朵爭先恐後地盛放，簡直懂得搶鏡。



小鎮內有不少花園別墅及莊園，都是花木扶疏，有些開成咖啡店或茶座。



莫奈在搬往吉維尼前已喜歡到那裡行山寫生，有一次他路過一個莊園，第一眼就愛上那鄉間景致。雖然覺得那間十八世紀的房子有點古板，窮困的他先是租用，也許是風水不俗，後來還是買了下來，成為下半生終老之地。



莫奈的花園無異是小鎮中範圍最大的，不過也是先由那座房屋開始，一年又一年的擴大，他自己参与花園的堀地，磡泥，栽種，和孩子們一起灌溉，先由諾曼第園（Clos Normand ）開始，然後再開拓水上花園（Water Garden）。

▲ 莫奈的房子爬滿植物

▲ 莫奈的房子正面



莫奈花園每年三月到十一月每天開放，下次再分享逛莫奈花園的經歷。



圖片說明：

攝影：洪捷



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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