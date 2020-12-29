【日本經濟】迷失三十載見曙光?　日股重上1990年水平

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【育兒時在思@iM網欄】好書推薦！ 冷靜面對情緒風暴？一齊貼地解讀離地命題
在美股周一（28日）晚上帶動之下，亞洲周二（29日）股市表現兩極，日經平均指數升2.66%至27,568.1點，創下自1990年8月以來、逾三十年新高，當中重磅股UNIQLO母公司迅銷及軟銀分別升4.5%及4.53%，成為日股領漲的兩大功臣。
如何透過ETF捕捉比特幣升浪?【下一頁】
日本股市自1990年3月創下38921點新高後，由於經濟泡沫爆破，令日股輾轉向下，直至2008年金融海嘯時，日股最低曾跌至3994點的歷史低位，其後即使日本央行跟隨美國聯儲局及歐央行推行量寬，甚至直接出手買入日股ETF，日股表現依然浮潛。
直至疫情後，日本股市開始出現轉機，自日經平均指數在3月19日築底以來，至今指數累積68.5%的升幅，升勢甚至比標普500指數的55.03%更凌厲，期間迅銷、軟銀、半導體及平面顯示器公司東京電子（Tykyo Electron）分別貢獻指數16.6%、9.67%及7.11%升幅。
十大貢獻指數最多的日經成份股
|股份
|升幅
|貢獻指數
|迅銷
|122.8%
|16.6%
|軟銀
|150.4%
|9.67%
|東京電子
|122.08%
|7.11%
|M3
|276.9%
|5.78%
|FANUC
|99%
|4.28%
|Daikin
|86.08%
|3.58%
|信越化學
|105.03%
|3.13%
|TDK公司
|117.12%
|2.81%
|愛德萬測試
|107.42%
|2.68%
|中外製藥
|55.28%
|1.97%
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撰文 : 林展鋒