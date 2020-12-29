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【日本經濟】迷失三十載見曙光?　日股重上1990年水平

股樓投資 19:23 2020/12/29

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在美股周一（28日）晚上帶動之下，亞洲周二（29日）股市表現兩極，日經平均指數升2.66%至27,568.1點，創下自1990年8月以來、逾三十年新高，當中重磅股UNIQLO母公司迅銷及軟銀分別升4.5%及4.53%，成為日股領漲的兩大功臣。

如何透過ETF捕捉比特幣升浪?【下一頁】

日本股市自1990年3月創下38921點新高後，由於經濟泡沫爆破，令日股輾轉向下，直至2008年金融海嘯時，日股最低曾跌至3994點的歷史低位，其後即使日本央行跟隨美國聯儲局及歐央行推行量寬，甚至直接出手買入日股ETF，日股表現依然浮潛。

直至疫情後，日本股市開始出現轉機，自日經平均指數在3月19日築底以來，至今指數累積68.5%的升幅，升勢甚至比標普500指數的55.03%更凌厲，期間迅銷、軟銀、半導體及平面顯示器公司東京電子（Tykyo Electron）分別貢獻指數16.6%、9.67%及7.11%升幅。

十大貢獻指數最多的日經成份股

股份 升幅 貢獻指數
迅銷 122.8% 16.6%
軟銀 150.4% 9.67%
東京電子 122.08% 7.11%
M3 276.9% 5.78%
FANUC 99% 4.28%
Daikin 86.08% 3.58%
信越化學 105.03% 3.13%
TDK公司 117.12% 2.81%
愛德萬測試 107.42% 2.68%
中外製藥 55.28% 1.97%

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撰文 : 林展鋒

疫情 經濟 美股 ETF 金融 歐洲央行 日本央行 日經平均指數 標準普爾500指數 指數

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