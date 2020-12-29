【樓市現象】資金太多唔知放邊好 投資者1329萬買個康怡花園單位收租

疫情下全球央行推出量化寬鬆，銀行水浸，息口持續低企，手持資金的投資者，未必會希望將所有資金投放於股市，對投資者而言，買磚頭始終是較穩健、回報又不俗的投資。最近一個投資者就斥資1,329萬元購入康怡花園。

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中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園12月暫錄得14宗成交，成交活躍，平均實用呎價17,278元。

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楊文傑指，該分行促成康怡花園A座高層1室成交，實用面積710平方呎，3房套間隔，附有靚裝修，享山景，遠眺九龍半島。業主原叫價1,400萬元，最終以1,329萬元將單位易手，折合平均實用呎價18,718元。

楊文傑補充，買家屬於投資客。原業主於2013年6月以950萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利379萬元，單位升值40%。

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記者：陳詠妍