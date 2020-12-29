【樓市熱話】貝沙灣市值升6成 網友話淡人輸得一敗塗地

受疫情、社會經濟，以及「移民潮預言」影響，最近樓市出現不少「淡友」 ，認為樓市將會有下調趨勢，更有人認為樓市將會出現「暴瀉」式下跌。不過有網友就以貝沙灣作例子，指該物業比上月市值升近6成，令「淡友」輸得「一敗塗地」。

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樓主翻查中原地產網站資料，該樓盤放價範圍由$1200萬港元$3.3億港元。有網友就質疑樓主為什麽要「唱好」樓市,認為樓主根本沒有置業打算，只是以「食花生」的心態討論事件，同時强調有能力上車的人只會希望樓價下跌。

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另一邊廂樓主就指它本身擁有物業，樓房價格持續上升，變廂令他身家暴漲，更諷刺其他網友不會明白一夜之間身價暴漲的感覺是如何。事實上。近期樓房價格的上升下跌不能一概而論，與其地段以及大小較有關係，例如屯門以「納米樓」見稱的菁雋來説，近期開始錄得蝕讓成交，似乎不能單純以好/淡來分析。

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責任編輯：翁嘉陽