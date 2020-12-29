【港元定期存款】3中小行年尾照減存息 工銀3個月港元定存息5.2厘續稱王

2020年僅餘下兩個半交易天，正當臨近年尾之際，本周只過了短短兩天，已多達5間大小銀行調整港元定期存款息率，當中以減息居多，包括3間中小業界齊齊降息，例如招商永隆兩連減，建行亞洲全面降短中長息，華僑永亨則削短存。至於東亞 （00023） 則加完又減，反觀大新 （02356） 卻減完又再加。

中長期港元定存中，以3個月期最高息，詳情可按下圖了解

▲ 3個月港元定存息率

▲ 3個月港元存息中，以工銀的5.2厘稱冠。

▲ 6個月港元定存息率

▲ 半年港元定存息率榜榜首，由天星的1.05厘稱霸。

▲ 1年港元定存息率

▲ 1年港元定存方面，經多次減息後，以虛銀天星息率最高，達0.8厘。

專家預計下周已是新一年來臨，相信一眾銀行暫仍處於息口休戰期，靜觀疫苗能否有效殲滅變種的病毒，以至本港經濟的復甦狀況，及至明年首季才謀靜而後動。

綜觀現市況中小行追趕減息的尾班車，舉招商永隆為例，今天把一年期港元定存息狠削0.15厘，至乍現0.45厘新低；9個月港元定存年息更劈0.2厘，至僅得0.3厘。經歷年尾的壓軸降息潮，短中長息榜跟上周比較，鮮有大變化，即使大新今天（12月29日）把早前削減的3個月港元定存年息，再掉頭加至新息率0.8厘。可是，相比同期由工銀亞洲提供的5.2厘「高息王」，大新似追落後。

至於半年及一年存息，則以虛擬銀行天星（Airstar Bank）居首，當中6個月期報1.05厘，一年長息為0.8厘。

年初高息搶存不再 存息漸走低位

此外，回顧過去一年定期存款息率的市況，業界形容由燦爛歸於平淡，首季激鬥連場，主要備戰來勢洶洶的虛擬銀行。但第2季搶存戰急煞停，原因是3月中開始，新冠疫情全球大流行，聯儲局被逼緊急劈息至零，港元拆息也大幅回落；加上外圍亂局令熱錢湧港，變相令吸存戰一度叫停。

及至半年結前，才再有10厘破頂息閃現，主要是窺伺政府向市民派錢，涉資逾900多億元的商機。不過，超高息屬快閃，未到第4季已爭相下架。

適逢其時各方皆迎戰史上集資王螞蟻集團擬中港上市，令逾千億元的游資暫泊港，就算其後這重磅IPO突夭折，國際資金仍滯留，市料伺機北上投資A股等；再者，第4波疫情累本港經濟陷衰退，在水浸下，銀行高息吸存乏出路，遂令存息低處未算低。

3大主因 明年料仍難見搶存戰

而展望2021年定存戰的前景，專家以3大主因，料業界暫仍拒加入搶存戰，包括︰

（1）拆息低企︰年關在即，但一個月港元拆息竟罕現兩連跌，今天更跌穿0.2厘，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預計，下周當年結效應過後，存息續隨拆息走低而趨跌。

（2）經濟復甦需時︰眼下本港疫情仍嚴峻，全城聚焦疫苗能否有效對付病毒；且憂農曆年關前後再爆裁員結業潮，銀行為免信貸質素惡化，預計暫留力，視乎經濟何時有起色才出擊，以免高息吸存，卻乏貸款好出路。

（3）轉戰場︰無論是傳統銀行或虛擬銀行，自今年下半年起普遍搶攻活期息，而非成本較高的定存，例如大行花旗早已打開口牌，預告來年首季力谷活期息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪