  • 20°C
香港時間 : 20201230日 (三) 00:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】3中小行年尾照減存息 工銀3個月港元定存息5.2厘續稱王

Hot Talk 23:55 2020/12/29

分享：

2020年僅餘下兩個半交易天，正當臨近年尾之際，本周只過了短短兩天，已多達5間大小銀行調整港元定期存款息率，當中以減息居多，包括3間中小業界齊齊降息，例如招商永隆兩連減，建行亞洲全面降短中長息，華僑永亨則削短存。至於東亞 （00023） 則加完又減，反觀大新 （02356） 卻減完又再加。

中長期港元定存中，以3個月期最高息，詳情可按下圖了解

  • 3個月港元定存息率
  • 3個月港元存息中，以工銀的5.2厘稱冠。
  • 6個月港元定存息率
  • 半年港元定存息率榜榜首，由天星的1.05厘稱霸。
  • 1年港元定存息率
  • 1年港元定存方面，經多次減息後，以虛銀天星息率最高，達0.8厘。

專家預計下周已是新一年來臨，相信一眾銀行暫仍處於息口休戰期，靜觀疫苗能否有效殲滅變種的病毒，以至本港經濟的復甦狀況，及至明年首季才謀靜而後動。

綜觀現市況中小行追趕減息的尾班車，舉招商永隆為例，今天把一年期港元定存息狠削0.15厘，至乍現0.45厘新低；9個月港元定存年息更劈0.2厘，至僅得0.3厘。經歷年尾的壓軸降息潮，短中長息榜跟上周比較，鮮有大變化，即使大新今天（12月29日）把早前削減的3個月港元定存年息，再掉頭加至新息率0.8厘。可是，相比同期由工銀亞洲提供的5.2厘「高息王」，大新似追落後。

至於半年及一年存息，則以虛擬銀行天星（Airstar Bank）居首，當中6個月期報1.05厘，一年長息為0.8厘。

年初高息搶存不再 存息漸走低位

此外，回顧過去一年定期存款息率的市況，業界形容由燦爛歸於平淡，首季激鬥連場，主要備戰來勢洶洶的虛擬銀行。但第2季搶存戰急煞停，原因是3月中開始，新冠疫情全球大流行，聯儲局被逼緊急劈息至零，港元拆息也大幅回落；加上外圍亂局令熱錢湧港，變相令吸存戰一度叫停。

及至半年結前，才再有10厘破頂息閃現，主要是窺伺政府向市民派錢，涉資逾900多億元的商機。不過，超高息屬快閃，未到第4季已爭相下架。

適逢其時各方皆迎戰史上集資王螞蟻集團擬中港上市，令逾千億元的游資暫泊港，就算其後這重磅IPO突夭折，國際資金仍滯留，市料伺機北上投資A股等；再者，第4波疫情累本港經濟陷衰退，在水浸下，銀行高息吸存乏出路，遂令存息低處未算低。

3大主因 明年料仍難見搶存戰

而展望2021年定存戰的前景，專家以3大主因，料業界暫仍拒加入搶存戰，包括︰

（1）拆息低企︰年關在即，但一個月港元拆息竟罕現兩連跌，今天更跌穿0.2厘，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預計，下周當年結效應過後，存息續隨拆息走低而趨跌。

（2）經濟復甦需時︰眼下本港疫情仍嚴峻，全城聚焦疫苗能否有效對付病毒；且憂農曆年關前後再爆裁員結業潮，銀行為免信貸質素惡化，預計暫留力，視乎經濟何時有起色才出擊，以免高息吸存，卻乏貸款好出路。

（3）轉戰場︰無論是傳統銀行或虛擬銀行，自今年下半年起普遍搶攻活期息，而非成本較高的定存，例如大行花旗早已打開口牌，預告來年首季力谷活期息。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關新聞：【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王

【BNO移民】英鎊定存息最高10厘 花旗料風險仍在鎊滙暫難上1.4

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】3大小行減港元定存息 無懼虛銀5厘高息突擊
2020/12/21
【港元定期存款】3大小行減港元定存息 無懼虛銀5厘高息突擊
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
2020/12/20
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】大行急劈3個月港元定存息至0.3厘 年尾市場不缺資金
2020/12/14
【港元定期存款】大行急劈3個月港元定存息至0.3厘 年尾市場不缺資金
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
2020/12/11
【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息
2020/12/09
【港元定期存款】港元定存息最高6厘 撼贏銀債3.5厘包底息
新冠肺炎疫情 定期存款 虛擬銀行 IPO 美國聯儲局 花旗銀行 疫苗 港元定期存款

上一篇文章

【美股市況】道指納指破頂後齊倒跌 Snap獲高盛唱好炒上7%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】美團爆反壟斷民事訴訟ADR股價回穩 恒指夜期升50點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成　炒「國產神車」有無錯？
【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成　炒「國產神車」有無錯？
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成
【新股IPO】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成
【恒指夜期+ADR】美團爆反壟斷民事訴訟ADR股價回穩 恒指夜期升50點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團爆反壟斷民事訴訟ADR股價回穩 恒指夜期升50點（不斷更新）