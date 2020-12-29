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【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂

股樓投資 18:47 2020/12/29

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經濟前景未明，加上本港疫情仍未喘定，個別新盤買家陸續撻定離場，其中位於屯門掃管笏、由內房中國恒大（03333）發展的恆大‧珺瓏灣第2期，再有買家撻訂。 

據成交紀錄冊顯示，恆大‧珺瓏灣第5座21樓D室，原本於12月18日售出，成交價543.4萬元，但買家其後沒有簽署正式買賣合約，即撻訂收場，料遭發展商沒收5%之樓價訂金，損失約27.17萬元。

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市場原預計，屯赤隧道通車後，恆大‧珺瓏灣便能受惠，惟買家最終選擇撻訂。值得留意的是，新盤撻訂成因有很多，如買家計錯數、銀行拒批按揭、買家財務情況急轉直下等。一般來說，若撻訂宗數持續增多，而發展商又減價重推撻訂單位，才算是壞消息，以目前情況來說，雖然屢見買家撻訂，惟發展商多數加價重推單位。 

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撰文 : 黃卓賢

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