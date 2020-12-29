【小米股價】小米林斌5300萬B類股轉存至家族基金　連續兩年年底動作

▲ 小米聯合創辦人兼副董事長林斌轉存5300萬B類股份，總持股量保持不變。

根據港交所權益資料披露，12月23日，小米 （01810） 聯合創辦人兼副董事長林斌所持有的5300萬股B類股票，由其控股的Apex Star LLC名下，轉移至其家族信託基金Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation名下。所涉及股份權益性質有所改變，而並非賣出。股票轉移後，林斌所持B類股票數量保持不變，依然保持為9.45%，持股數目為19.33億股。

林斌去年底亦申報，將400萬股小米B股，由其持有的Apex Star LLC轉移至家族基金BIN LIN AND DAISY LIU FAMILY FOUNDATION。連續兩年轉名，或反映成為林斌年底的指定動作。(小米副董事長林斌400萬股轉移至家族基金 小米：非減持)

值得留意，Apex Star LLC及Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation兩家機構均由林斌全資擁有。而此前，林斌於11月27日將18億股A類股票，轉化為B類股票。

小米全日升5.3%，收報32.8元。

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編輯：陳華