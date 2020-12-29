  • 22°C
香港時間 : 20201229日 (二) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】小米林斌5300萬B類股轉存至家族基金　連續兩年年底動作

股市 18:26 2020/12/29

分享：

小米聯合創辦人兼副董事長林斌轉存5300萬B類股份，總持股量保持不變。

根據港交所權益資料披露，12月23日，小米 （01810） 聯合創辦人兼副董事長林斌所持有的5300萬股B類股票，由其控股的Apex Star LLC名下，轉移至其家族信託基金Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation名下。所涉及股份權益性質有所改變，而並非賣出。股票轉移後，林斌所持B類股票數量保持不變，依然保持為9.45%，持股數目為19.33億股。

林斌去年底亦申報，將400萬股小米B股，由其持有的Apex Star LLC轉移至家族基金BIN LIN AND DAISY LIU FAMILY FOUNDATION。連續兩年轉名，或反映成為林斌年底的指定動作。(小米副董事長林斌400萬股轉移至家族基金　小米：非減持)

值得留意，Apex Star LLC及Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation兩家機構均由林斌全資擁有。而此前，林斌於11月27日將18億股A類股票，轉化為B類股票。

小米全日升5.3%，收報32.8元。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【小米股權】小米林斌轉換8成不同權股份成「同股同權」　雷軍投票權大增至逾3分之2（第二版）

【小米股價】小米股價跌半成　副董事長林斌減持3.5億股、承諾5年不再減持

小米否認「二當家」林斌退休傳聞 ︰純屬無端猜測

 

【小米新機】小米11系列將效仿蘋果取消隨機附贈充電器　稱「響應科技環保號召」

【恒指夜期】阿里巴巴、美團、小米齊反彈逾5% 恒指夜期微升（不斷更新）

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：陳華

香港股票 小米集團－W（01810） 新經濟股 小米

上一篇文章

【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤 清科創業約2.7萬股東每手賺1696至2128元

下一篇文章

【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價六連跌　散戶無懼215元、210元各排2000買盤惟通通沖散
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
【小米11】小米股價升半成　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【新股IPO】德運控股1440今起招股　一手入場費2525元
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股反撲高港3%　夜期收市升47點　港滙見7.76（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）