【公關大娜移@iM網欄】十年磨一劍 匠人精神省招牌

十年磨一劍 匠人精神省招牌



小小的京都，多達二千幾座廟宇錯落其間，比起杜牧眼中的江南，更具「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」的韻味；37.8萬平方公里的日本，神社寺院竟有8.1萬座之多，密度媲美便利店；總面積比其大25倍的中國，佛教寺院也僅只3萬餘座。



全球最長壽的企業，竟是東瀛專門做寺廟及文化建築的，名叫「金剛組」，遠在1,441年前，已轟然立世。全球成立至今超過二百年的五千幾家企業，日本就拿下當中的56%，獨佔鰲頭，德國以15%緊隨其後。



80載專注做一道壽司



日德之所以擁有眾多基業長青的企業，其「工匠精神」可謂居功至偉，兩個社會不斷孕育一代代國寶級的匠人(又稱職人)，以踏實堅定的步伐幾十年磨一劍，簡單如舊書修復、金屬網編、竹藝、藍染、鐘錶維修及打磨螺絲等，都被視作一門高深且值得尊崇的專業，連AI亦難以取代，絕非略帶貶義的「藍領工」。這是兩國社會多年來反覆沉澱的修為，也是政府聯手教育部門及企業精心鑄造而得的成果，不要妙想天開地take it for granted。



工匠們數十載如一日，揮灑汗水傾注心血，方可成就：讓老饕們苦候一整年亦甘之如飴的「壽司之神」小野二郎、全球高鐵爭相採用「永不鬆動」的Hard Lock螺母、極古舊卻極雅緻的甲州西山溫泉慶雲館屹立至今。令「Made in Japan」、「Made in Germany」標籤歷久不衰地見聞於世。



謀利心切扼「工匠精神」



工匠精神源起並曾興盛於東方，但已消然殞落。最長壽企業排行榜上，中國靠著566歲的「六必居醬園」沾到少少光，392年的「張小泉」，再數就是「陳李濟」、「同仁堂」和「王老吉」，如晨星寥寥…….相比繁星浩瀚的日本，教人汗顔。

退潮後企業在祼泳



特朗普以科技、金融、關稅之名狠擊中國，中美此役不但摑醒了沉睡多年的國人，也徹底暴露了國內企業不堪一擊的製造力和原創力，「製造強國」的表象乃建基於「拿來主義」的浮沙之上，一味貪價廉、快速和即食，拿了別國製成的軟體硬件裝嵌，「搞兩搞」就貼上「Made in China」。



八十年代開始，大部分企業迷信「站在風口上，豬都會飛」的寓言故事，從家電、汽車、房地產、電腦、手機、無人機、大數據、App到AI，只顧找對風口擇肥而噬，將最核心的產品研發及創新拋諸腦後，今天潮水退去，才發現一直沒穿褲子在祼泳。連李總理都話「冇眼睇」，也忍不住大聲疾呼，要尋回失落已久的大國工匠，重整鑄造越王勾踐寶劍的昔日雄風。



揚棄「拿來文化」掌舵人任先行者



在事事講求效率、即食求成的今日，若果要求一名生手學徒頭一年打掃、次年學切菜、第三年學習魚貨知識、第六年開始煮飯，第八年學整壽司，第十年才獲準站台侍客；估計不消三日，廚房的人應該都跑光光。



一覺醒來，忽然奢求14億人中有1%搖身變「良匠」是不現實的；若企業掌舵人敬重「工匠精神」，透過專業化認可、優化薪金回報，將惜才之心融入企業文化，轉化為由上而下的執行力，才是因時因地制宜，為省靚「中國製造」招牌踏出重要一步。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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