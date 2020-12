【公關大娜移@iM網欄】十年磨一劍 匠人精神省招牌

十年磨一劍 匠人精神省招牌



小小的京都,多達二千幾座廟宇錯落其間,比起杜牧眼中的江南,更具「南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中」的韻味;37.8萬平方公里的日本,神社寺院竟有8.1萬座之多,密度媲美便利店;總面積比其大25倍的中國,佛教寺院也僅只3萬餘座。



全球最長壽的企業,竟是東瀛專門做寺廟及文化建築的,名叫「金剛組」,遠在1,441年前,已轟然立世。全球成立至今超過二百年的五千幾家企業,日本就拿下當中的56%,獨佔鰲頭,德國以15%緊隨其後。



80載專注做一道壽司



日德之所以擁有眾多基業長青的企業,其「工匠精神」可謂居功至偉,兩個社會不斷孕育一代代國寶級的匠人(又稱職人),以踏實堅定的步伐幾十年磨一劍,簡單如舊書修復、金屬網編、竹藝、藍染、鐘錶維修及打磨螺絲等,都被視作一門高深且值得尊崇的專業,連AI亦難以取代,絕非略帶貶義的「藍領工」。這是兩國社會多年來反覆沉澱的修為,也是政府聯手教育部門及企業精心鑄造而得的成果,不要妙想天開地take it for granted。



工匠們數十載如一日,揮灑汗水傾注心血,方可成就:讓老饕們苦候一整年亦甘之如飴的「壽司之神」小野二郎、全球高鐵爭相採用「永不鬆動」的Hard Lock螺母、極古舊卻極雅緻的甲州西山溫泉慶雲館屹立至今。令「Made in Japan」、「Made in Germany」標籤歷久不衰地見聞於世。



謀利心切扼「工匠精神」



工匠精神源起並曾興盛於東方,但已消然殞落。最長壽企業排行榜上,中國靠著566歲的「六必居醬園」沾到少少光,392年的「張小泉」,再數就是「陳李濟」、「同仁堂」和「王老吉」,如晨星寥寥…….相比繁星浩瀚的日本,教人汗顔。

退潮後企業在祼泳



特朗普以科技、金融、關稅之名狠擊中國,中美此役不但摑醒了沉睡多年的國人,也徹底暴露了國內企業不堪一擊的製造力和原創力,「製造強國」的表象乃建基於「拿來主義」的浮沙之上,一味貪價廉、快速和即食,拿了別國製成的軟體硬件裝嵌,「搞兩搞」就貼上「Made in China」。



八十年代開始,大部分企業迷信「站在風口上,豬都會飛」的寓言故事,從家電、汽車、房地產、電腦、手機、無人機、大數據、App到AI,只顧找對風口擇肥而噬,將最核心的產品研發及創新拋諸腦後,今天潮水退去,才發現一直沒穿褲子在祼泳。連李總理都話「冇眼睇」,也忍不住大聲疾呼,要尋回失落已久的大國工匠,重整鑄造越王勾踐寶劍的昔日雄風。



揚棄「拿來文化」掌舵人任先行者



在事事講求效率、即食求成的今日,若果要求一名生手學徒頭一年打掃、次年學切菜、第三年學習魚貨知識、第六年開始煮飯,第八年學整壽司,第十年才獲準站台侍客;估計不消三日,廚房的人應該都跑光光。



一覺醒來,忽然奢求14億人中有1%搖身變「良匠」是不現實的;若企業掌舵人敬重「工匠精神」,透過專業化認可、優化薪金回報,將惜才之心融入企業文化,轉化為由上而下的執行力,才是因時因地制宜,為省靚「中國製造」招牌踏出重要一步。

